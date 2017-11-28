Снизилась популярность литовских социал-демократов – опрос Vilmorus/Lietuvos rytas

Рейтинги партии литовских консерваторов Союз отечества и Христианские демократы Литвы (СО – ХДЛ) и Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) остаются стабильными, а популярность занимающей третье место Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) снизился, показывают обнародованные в субботу газетой Lietuvos rytas результаты опроса, который провела компания Vilmorus.

Согласно данным опроса, за занимающую первое место по популярности СО – ХДЛ проголосовали бы 15,4% респондентов (в октябре – 14,9%), за ЛСКЗ – 12,1% (в октябре – 12,4%), за социал-демократов – 7,9% (в октябре – 10%).

По словам главы компании социологических исследований Vilmorus Владаса Гайдиса, СО – ХДЛ уже несколько месяцев увеличивает отрыв от занимающих вторую позицию “аграриев” и позиция консерваторов становится прочнее.

“Очередность та же, лишь кое-где сохраняются тенденции, – сказал BNS глава Vilmorus В. Гайдис. – у Союза отечества имеется определенный прирост (голосов – ред.), он невелик, однако эти приросты повторяются уже восемь месяцев с одним небольшим исключением, (имеет место) постоянный рост этой партии, и если летом первое – второе места выглядели в пределах погрешности, то сейчас они со всей очевидностью лидируют”.

На четвертом месте остается партия Порядос и справедливость, за которую проголосовали бы 6,4% респондентов (в прошлом месяце – 6,2%), за занимающее пятое место Литовское либеральное движение – 4% (4,1% в октябре), за Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских местей – 3,8% (4,2% в октябре).

Возросло число респондентов, которые не определились, за кого голосовать: в ноябре таких было 23,9%, а в октябре – 19,9%.

BNS

Метки: Литва, социал-демократы