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Снятый в Литве мини-сериал претендует на Emmy

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 20, 13:00   |   Комментариев: 0

Снятая в Литве историческая драма из пяти Tokyo trial номинирована на международную награду Emmy в категории мини-сериала.

Снятая в Литве работа канадских, японских и голландских авторов в этом году за титул лучшего фильма конкурирует с тремя сериалами – бразильским, французским и британским. Официально церемония награждения состоится в Нью-Йорке в понедельник.

Сериал создали режиссеры Питер Верхоефф и Роб В. Кинг, съемки и прочие работы в Литве организовала литовская компания Artbox . Продюсер Кястутитс Драздаускас сообщил BNS , что весь сериал, за исключением небольших эпизодов, был снят в Литве.

“Было много декорация, поскольку действие происходит в Токио 1946 года: снимали в павильонах в Вильнюсе, в Вильнюссом университетском ботаническом саду, в Музее Чюрлениса, еще в нескольких местах, а также в Диджясалисе. Нужны были виды разрушенного бомбардировками Токио: в Диджясалисе мы нашли запущенный, разрушенный завод, добавили свои элементы, привезли старинную технику”, – рассказал он.

По словам продюсера, фильм рассказывает об учрежденном после Второй мировой войны Военном трибунале в Токио – своеобразное соответствие Нюрнбергского трибунала в Японии.

Премьера сериала состоялась в прошлом году в эфире интернет-ТВ Netflix – его можно посмотреть и сейчас.   В Европе также месяц назад была представлена голландская версия киноверсия. В фильме важные роли сыграли литовские актеры Кястутис Якштас, Габия Яраминайте, большая группа статистов и прочих актеров.

BNS

Метки: 

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