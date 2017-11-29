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Со следующего года подорожает содержание терминала СПГ в Клайпеде

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 28, 15:00   |   Комментариев: 2

В связи с сокращением потребления газа в Литве со следующего года подорожает содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), что повлечет за собой и повышение цен на газ для конечных потребителей. Основная ноша содержания терминала в стране ложится на завод удобрений Achema.

В пятницу Комиссия по контролю над энергетикой и ценами утвердила повышение составляющей услуг поставок газа за сутки на 27% до 578,01 евро за мегаватт-час.

Однако министерство энергетики отмечает, что составная доля должна увеличиться лишь на 12%, если в среду правительство одобрит, что 7-ой и 8-ой блоки ТЭС Lietuvos elektrine будут обеспечивать резерв энергии, используя СПГ.

“Это решение окажет значительное влияние как на резервное топливо, так и на потребителей, которые не постоянно используют газ, это должно снизить цены на отопление”, – сообщили BNS в министерстве энергетики.

Составная часть безопасности СПГ, по сообщению администрирующей компании Amber Grid, повышается, поскольку на 20% сокращаются мощности потребления: в 2018 году была заказана мощность в 150 тыс. мегаватт-часов в сутки, а в 2017 году – 187,3 тыс. мегаватт в сутки, сообщила комиссия.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (185.15.227.212) Читатель пишет:
    2017 11 29 at 10:34

    Ещё одно подтверждение того, в какой заднице наша экономика.

  2. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 11 28 at 16:30

    Как только президент приступила к своим обязанностям,многие испугавшись поняли,что за “рулём”-ас!Как она лавирует между ЕС и НАТО буквально под носом своего народа.Но по настоящему становится страшно,когда люди видят с какой скоростью растут цены.






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