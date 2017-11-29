Со следующего года подорожает содержание терминала СПГ в Клайпеде

В связи с сокращением потребления газа в Литве со следующего года подорожает содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), что повлечет за собой и повышение цен на газ для конечных потребителей. Основная ноша содержания терминала в стране ложится на завод удобрений Achema.

В пятницу Комиссия по контролю над энергетикой и ценами утвердила повышение составляющей услуг поставок газа за сутки на 27% до 578,01 евро за мегаватт-час.

Однако министерство энергетики отмечает, что составная доля должна увеличиться лишь на 12%, если в среду правительство одобрит, что 7-ой и 8-ой блоки ТЭС Lietuvos elektrine будут обеспечивать резерв энергии, используя СПГ.

“Это решение окажет значительное влияние как на резервное топливо, так и на потребителей, которые не постоянно используют газ, это должно снизить цены на отопление”, – сообщили BNS в министерстве энергетики.

Составная часть безопасности СПГ, по сообщению администрирующей компании Amber Grid, повышается, поскольку на 20% сокращаются мощности потребления: в 2018 году была заказана мощность в 150 тыс. мегаватт-часов в сутки, а в 2017 году – 187,3 тыс. мегаватт в сутки, сообщила комиссия.

BNS

Метки: Achema, Lietuvos elektrine, Литва, терминал СПГ