Со следующего года ужесточается порядок доступа в зону охраны государственной границы Литвы

С начала следующего года ужесточается порядок доступа в зону охраны государственной границы Литвы: сужается круг лиц, у которых будет этот доступ, вводится государственный сбор для желающих находиться в пограничных водах.

Эти новшества – меры по усилению охраны внешних границ с Россией и Белоруссией, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Зона охраны государственной границы является помеченной частью территории, идущей от госграницы в глубину территории Литвы, на которой для обеспечения охраны госграницы и ее обустройства проводятся в жизнь технические, организационные и правовые средства охраны госграницы.

Обычно протяженность этой зоны в глубину территории Литвы от границы составляет от примерно 50 метров до нескольких километров. Попасть в зону, помеченную специальными знаками, можно только по разрешениям пограничников.

С 1 января доступ в зону охраны государственной границы смогут получить предоставившие мотивированные просьбы и необходимые документы физические лица, если они живут в этой зоне или намерены посетить проживающих здесь людей, посетить кладбища, музеи, усадьбы в этой зоне. Физические лица будут вноситься в список с указанием конкретной местности, на которой они получат право находиться.

Лица, которые намерены получить доступ и находиться в пограничных водах, по которым или по берегам которых проходит внешняя граница, должны будут уплатить государственный сбор, которого раньше не было.

BNS

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