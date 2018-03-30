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Со светлым праздником Пасхи!

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 01, 0:01   |   Комментариев: 0

От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Пасха – праздник особенный, это торжество духа и справедливости. Желаю вам добра, согласия и счастья. Пусть чудесный праздник Пасхи Господней принесет любовь, свет и радость в ваши семьи! Пусть Божье благословение будет залогом мира на нашей земле, духовного возрождения нашего государства, осуществления самых сокровенных надежд!

А наших православных братьев и сестер по христианской вере поздравляю со светлым весенним праздником Вербного воскресенья! Желаю вам мира в душе, достатка в доме, чистых стремлений и помыслов, а также гармонии с близкими. Пусть освященные веточки вербы принесут здоровье и благополучие в ваши дома.

С праздником – светлым и радостным! Христос воскресе!

Вальдемар Томашевский, председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, депутат Европейского парламента

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