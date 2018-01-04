Собачки из Каунаса

Обратите внимание на этих милых песиков. Все они находятся в каунасском приюте «Лесе». У каждого из них своя грустная история, как они оказались без крыши над головой и без хозяев. Одних люди подобрали на улицах Каунаса, других, как надоевшую игрушку, отдали в приют прежние хозяева…

Пусть эти собачки не «голубых кровей», но посмотрите в их грустные глазки – все они хотят ласки и любви, иметь новый дом и любящего хозяина. В наступившим году Собаки каждый из них может стать вашим добрым талисманом, а еще вы обретете верного друга. Тел. приюта в Каунасе 860426451.

Команда «Лесе».

Метки: N1 (1193) 4 января, приют для животных