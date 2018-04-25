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Как устанавливается дата памяти святого или праздника? Ответить на этот вопрос кратко и однозначно, сами понимаете, невозможно. В одних случаях это исторически зафиксированный день. Например, 15 января – второе обретение мощей Серафима Саровского. Именно в этот день в 1991 году в запасниках музея атеизма в Казанском соборе Санкт-Петербурга была обнаружена рогожка с мощами старца.

В других случаях эта дата зависит от какой-то другой, связанной с ней. Рождество Христово 25 декабря, а Благовещение за девять месяцев до него – 25 марта. Нередко за давностью лет мотивация до нас просто не дошла. Это касается празднования древних святых.

Но есть праздник, дата которого имеет символическое значение и никак не связана с историей. Потому что, когда это свершилось, никакой истории еще не существовало (она началась с появлением человечества). Это Собор архангела Михаила, который мы отмечаем 8 ноября по старому стилю, или 21-го по григорианскому календарю. Но о символике даты и самом празднике чуть позже.

Цифры и числа в христианстве подчас имеют не только математическое наполнение. Так, число 3 связано с Троицей, потому-то в молитвах мы трижды произносим «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» и аллилуйя. Часто встречается в Писании число 40: сорок лет вел Моисей свой народ в обетованную землю, сорок лет царствовал Давид, сорок дней постился Христос в пустыне. Примеров можно приводить сорок сороков.

Особенно ярко проявляется эта символика в церковной архитектуре. Количество куполов на храме всегда имеет свой смысл. Один купол – Единый Бог, два – Божественная и человеческая ипостаси Христа, пять – Христос и четыре Евангелия, тринадцать – Господь и апостолы. Продолжить можете сами. В конце заметки, для закрепления материала, вас ждет контрольный вопрос (тут надо бы нарисовать улыбающуюся или подмигивающую рожицу, как это делают пользователи Интернета для обозначения эмоций). Но вернемся к нашей теме.

Праздник был установлен в 364 году на Лаодикийском соборе. И дата выбрана неслучайно. Нынешнее 21 ноября – это 8 ноября по старому стилю. Ноябрь – девятый месяц года. Год в те времена начинался с марта. Всего существует 9 чинов ангельских сил (об этом чуть ниже), потому и выбран был этот месяц. Сейчас мы живем неделями, семидневными циклами. Но наступит время, когда такого деления не будет, время Страшного суда. Этот день святые отцы называли днем восьмым, когда придет «Сын Человеческий (т. е. Христос) в Славе Своей и все святые Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31). Вот и вспоминаем мы все Небесные Силы (еще одно название ангелов) в восьмой день девятого месяца.

Учение о небесной иерархии (а у ангелов, как и у нас на земле, существует иерархия) было разработано еще в I веке одним из 70 апостолов Дионисием Ареопагитом. Ангельских чинов девять. В свою очередь, они делятся на высших, средних и низших. Высшие ближе к Богу, низшие – к человеку. В порядке убывания эта иерархия выглядит так: Херувимы, Серафимы, Престолы (высшие), Господства, Силы, Власти (средние), Начала, Архангелы и Ангелы (низшие).

Их объединяет то, что они были созданы в самом начале мироздания. Вспомните первую фразу Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю». Небо – это и есть ангельский мир. Все они, в отличие от людей, бесплотны, но могут принять любое обличье, все имеют, как и люди, свободную волю. Возможность выбора – сильное испытание не только для нас, грешных, но и для ангелов. Самый первый из них, кто стоял ближе всех к Богу, возгордился и восстал против Него. Пример оказался заразительным, и за ним последовала еще часть ангелов. Верное Создателю Небесное воинство под предводительством архистратига (главнокомандующего) Михаила низвергло отступников с Небес. Теперь этих падших ангелов мы называем бесами или демонами, а их вождя — сатаной, князем тьмы. Все свои силы они направляют против нас, людей, начиная с Адама. Помните, конечно, как искуситель уговорил Еву попробовать запретный плод? Но лукавый со своими подручными имеют ту же ангельскую природу, они тоже ангелы, правда, падшие. В церковнославянском языке для обозначения светлых и темных ангелов существует два похожих, но разных слова. Светлые – ангелы, а темные – аггелы.

Каждый из чинов, так сказать, делает свою работу. Серафимы (огненные) заставляют человека гореть любовью к Богу. Херувимы помогают нам понимать Его тайны. Престолы служат Божественному правосудию. Господства учат владеть чувствами, побеждать искушения. Силы творят чудеса. Власти дают силы в борьбе со злыми мыслями. Начала управляют вселенной.

Архангелов всего восемь. Каждый из них имеет свое имя, которое и определяет их служение. Михаил (кто, как Бог), Гавриил (сила Божия), Рафаил (исцеление Божие), Уриил (свет Божий), Салафиил (молитва к Богу), Иегудиил (хвала Божия), Варахиил (благословение Божие) и Иеремиил (высота Божия).

Известны еще Сихаил, Задкиил, Самуил, Иофиил и множество других. Но в православной традиции издавна закрепилось почитание названных выше, о чем свидетельствует список их имен в календаре.

Ангелы ближе всего к человеку. Это наши хранители и наставники. Они поддерживают нас от падений, переживают наши промахи, словом, заботятся о нас, как матери. А мы, неразумные дети, порой не слышим их советов, чем приносим вред самим себе и огорчение им.

Во главе всего этого бесчисленного множества Бесплотных Небесных Сил стоит архистратиг Михаил. Его почитают не только христиане, но и иудеи с мусульманами. Архангел Михаил – участник многих ветхозаветных событий. Он выводил евреев из Египта. Шел впереди в виде огненного столба ночью и облачного днем. Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие Иерихона (Нав. 5, 13 — 16), оградил от огня трех отроков, брошенных в вавилонскую печь царем Навуходоносором (Дан. 3, 92 — 95), запретил диаволу явить иудеям тело святого пророка Моисея для обожения (Иуд. 1, 9).

А сколько чудес, совершенных архангелом Михаилом, хранят предания христианских народов! Чудо в Хонех, спасение Новгорода от батыевых баскаков. Вот лишь малая толика подвигов предводителя Небесного воинства.

И, наконец, обещанный контрольный вопрос. Исключительно для желающих. Как бы вы объяснили десять главок, венчающих церковь?

Всех именинников – с днем Ангела, в первую очередь клирика нашего храма протоиерея Михаила! Многая лета!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви