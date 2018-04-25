События прошедшей недели

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Теракт в Афганистане

На базу Национального директората безопасности Афганистана в городе Майданшахр совершено нападение. Сначала смертник взорвал мощную автобомбу у базы, потом на её территорию ворвались трое боевиков, которые, пользуясь паникой и хаосом, вызванным взрывом, убивали находившихся там сотрудников. Базе нанесён значительный урон, здание наполовину разрушено. В результате теракта погибли более 60 человек, число жертв может вырасти до 130. Национальный директорат безопасности занимается разведкой, подчиняется непосредственно президенту страны. Подготовку персонала спецслужбы осуществляли США и страны НАТО.

Атомное сердце не за горами

Специалистам российского предприятия «ТВЭЛ» удалось обогатить искусственно созданный радиоактивный изотоп никеля Ni-63 до 63% и, возможно, достигнуть к концу года показателя в 80%. Данный изотоп излучает бета-частицы (электроны и позитроны), время полураспада составляет 100 лет. Это означает, что на основе Ni-63 можно создать батарейку, которая бы давала электричество на протяжении 50 лет и больше. Обычно похожие «радиоактивные» батареи на плутонии используются в космических аппаратах. Ещё в «Луноходе» они обогревали и питали аппаратуру по ночам. Особенность же Ni-63 в том, что его излучение не содержит гамма- и альфа-лучей. Бета-излучение же полностью экранируется даже тонким пластиком или алюминиевой фольгой. Предполагается, что новыми батарейками будут оснащаться электрокардиостимуляторы – вживляемые в сердце людям с аритмией устройства, задающие такт его биениям.

Пожар в Керченском проливе

Новое ЧП у берегов Крыма. На двух судах, находившихся на рейде у Керченского пролива, вспыхнул пожар. Возгорание произошло, по предварительным данным, во время перекачки топлива с одного судна на другое. Оба корабля (один из которых был газовозом) шли под флагом Танзании. 12 моряков удалось спасти, часть из них имеет ожоги. Остальные 20 моряков, которые находились на судах, погибли. На судах находились индийско-турецкие экипажи, а также один матрос-практикант из Ливии.

NSA поделится секретами

Небывалый случай в мире электронного шпионажа! Агентство национальной безопасности, американская спецслужба, занятая шпионажем и защитой в области электронных коммуникаций, бесплатно выложит для использования всеми желающими свой легендарный инструмент Ghidra в исходном коде (Open source). Это программное обеспечение позволяет дизассемблировать компьютерные программы, преобразовывать машинный код в читаемый человеком алгоритм. Аналогичные коммерческие инструменты стоят от 1000 долларов и выше. Существование Ghidra стало известно в 2017 году, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы украденные с серверов ЦРУ программы, используемые спецслужбами, до этого само существование такого инструмента было засекречено. Ghidra позволяет проанализировать компьютерные программы на наличие троянов или иных зловредных включений. Целью публикации является улучшение инструмента и исправление ошибок – NSA надеется, что сообщество займётся дальнейшим развитием Ghidra так же, как развивает многочисленные другие open source – проекты.

«Гугл» снова заплатит

Google приговорён во Франции к штрафу в 50 миллионов евро. Французское ведомство по защите данных CNIL наложила штраф на американский концерн за нарушение правил о защите персональных данных. Интернет-гиганту вменяется, что они недостаточно ясно и чётко информируют своих пользователей о том, как их данные будут использоваться в дальнейшем. Эксперты CNIL прошли тестовую регистрацию аккаунта Google на смартфоне Android и пришли к выводу, что Google намеренно прячет эту важную информацию от пользователей.

И Mastercard тоже заплатит

И не 50 миллионов, а целых 570! Европейская комиссия наложила штраф на систему платежей кредитными картами Mastercard за то, что сборы за пользование этими картами были до 2015 года слишком высоки. Если клиент расплачивался в магазине кредитной картой, то тогда банк магазина платил Mastercard сбор за транзакцию. Банк магазина перекладывал эти расходы на магазин, а магазин – компенсировал эти расходы в ценах на товары, таким образом перекладывая их на всех покупателей, даже тех, кто расплачивается наличными. Финансовый институт признал нарушение, и размер штрафа был снижен ему на 10%.

Дайсон переезжает из Британии

Известный своими пылесосами, сушилками для рук, вентиляторами и фенами Dyson покидает свою родину, Великобританию. Основатель и владелец Джеймс Дайсон (James Dyson) сообщил о переносе штаб-квартиры в Сингапур. Голосовавший на референдуме за «Брекзит» предприниматель утверждает, что причиной переноса штаб-квартиры является то, что азиатский рынок сейчас занимает значительную долю в обороте концерна. В данный момент Dyson работает над собственным электромобилем, и выпускаться он будет именно в Сингапуре. При этом все британские предприятия, работающие и планируемые, будут функционировать по плану без изменений, без изменений продолжится и дальнейшая разработка бытовых приборов.

rg-rb.de