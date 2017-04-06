Социал-демократ И. Шяулене избрана заместителем председателя сейма Литвы

Старожил сейма Литвы Ирена Шяулене в четверг избрана заместителем председателя сейма Виктораса Пранцкетиса.

По данным BNS, за ее кандидатуру проголосовали 73 члена сейма, против было 23 и 11 воздержались.

И. Шяулене непрерывно работает в парламенте страны уже седьмой срок полномочий с 1992 года, она закончила Исторический факультет Вильнюсского университета, у нее степень доктора гуманитарных наук.

Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) предложила И. Шяулене на должность вице-спикера сейма вместо ушедшего в отставку Миндаугаса Бастиса.

М. Бастис уволился с должности вице-председателя сейма по призыву спикера, получившего негативное заключение Департамента госбезопасности (ДГБ) о возможности представителя социал-демократов работать с засекреченной информацией.

М. Бастис также остановил свое членство в ЛСДП.

BNS

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