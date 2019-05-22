Выборы-2019

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ

Фото из открытых источников

Европейскому Союзу необходимы изменения.

Мы, социал-демократы, предлагаем модель Европы, которая заботится обо ВСЕХ, а не только об избранных, которой обеспечено:

  • Равноправная и справедливая Европа. Каждому доступны качественная работа, лечение, образование и сети социального обеспечения, справедливая зарплата и достойная пенсия по старости.
  • Солидарная Европа – процветание для всех. Более справедливое налогообложение, обязывающее уменьшить неравенство в доходах, социальное разделение и региональные различия, также преодолеть бедность. Единые прямые выплаты ЕС земледельцам.
  • Европа, спасающая устойчивость нашей планеты. Чистый воздух, вода, энергия и общественный транспорт. Всем – доступное жилье и качественная еда. Экономические интересы не наносят вреда окружающей среде.
  • Свободная и демократическая Европа. Важное значение имеет более активное участие граждан в процессе принятия решений и повышение общественной ответственности.
  • Европа равных возможностей. Мы за общество, в котором каждый имеет равные возможности работать, совмещать работу и личную жизнь, одинаково участвовать в общественной и политической жизни.
  • Прогрессирующая Европа – план для молодежи. Для молодых европейцев – занятость и возможности формировать будущее, а для пожилых людей – большая безопасность. Мы поддерживаем Европейскую инициативу по гарантиям детям.
  • Сильная и единая Европа. Мы видим Европу как эталон демократии, мира, стабильности, верховенства закона, который защищает права человека и поощряет солидарность.

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики

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