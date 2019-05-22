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ИДЕМ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЛИТВУ

Социал-демократическая трудовая партия Литвы (СДТПЛ) декларирует, что членство Литвы в ЕС является основой нашего стремления – создания в Литве скандинавской модели государственного благосостояния.

СДТПЛ будет стремиться к еще более активному представительству в ЕС со стороны позиций Литвы и в интересах государства, в усилении роли национальных государств в учреждениях ЕС, а также в Европейском парламенте.

Представители СДТПЛ будут стремиться к тому, чтобы Литва выполняла необходимые структурные реформы за счет фондов ЕС – начиная социальной защитой и заканчивая безопасными дорогами.

СДТПЛ считает, что одним из главных стимулов роста бизнеса и экономики Литвы является рынок ЕС, имеющий 500 миллионов потребителей. Это основа для устойчивого роста социального обеспечения населения Литвы, создания рабочих мест.

СДТПЛ будет стремиться направлять возможные структурные фонды ЕС и инвестиции стран ЕС в Литву.

СДТПЛ будет ответственно представлять в Европейском парламенте стремление Литвы к энергетической независимости. ЕС солидарно помогает Литве в стремлении к энергетической независимости – одним этого достичь было бы очень трудно, и, таким образом, мы не смогли бы выделять соответствующее финансирование на социальные цели.

СДТПЛ приложит усилия для продолжения предоставления поддержки ЕС для реновации школ, университетов и других учебных заведений Литвы.

СДТПЛ будет уделять особое внимание для обеспечения гражданам Литвы и других стран ЕС социальной безопасности, чтобы человек, уехавший за границу, сохранил социальные гарантии, а находясь в зарубежных странах, смог получить бесплатную первую помощь.

СДТПЛ будет постоянно поднимать вопросы об осуществлении целей соответствующего развития Организации Объединенных Наций к 2030 году. СДТПЛ будет добиваться обязательств ЕС по развитию возобновления энергетических проектов по всему ЕС.

Наши избранные представители не будут закрываться в Европейском парламенте, будут регулярно посещать своих избирателей в Литве, выслушивать ваши предложения и выполнять свои обязательства.

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики