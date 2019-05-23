Социал-демократы Литвы надеются на два места в Европарламенте

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Оппозиционные литовские социал-демократы надеются получить два места в Европарламенте нового созыва, заявил лидер партии Гинтаутас Палуцкас.

«Надеемся получить общественную поддержку, которая позволит двум нашим членам представлять Литву в Европарламенте», – сказал журналистам лидер Литовской социал-демократической партии, голосовавший досрочно в Вильнюсской мэрии.

В ЕП этого созыва у социал-демократов также два места, там работают Вилия Блинкявичюте и Зигмантас Бальчитис.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев. В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

Г. Палуцкас не раскрыл, за кого голосовал на президентских выборах, но сказал, что ожидает от будущего главы государства выполнения обещания и консенсуса с сеймом.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование.

BNS