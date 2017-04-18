Социал-демократы не одобрят выводы, что М.Бастис действовал вопреки интересам Литвы

Правящая Социал-демократическая партия не одобрит выводы парламентского Комитета национальной безопасности и обороны, будто член фракции СДПЛ Миндаугас Бастис действовал вопреки интересам Литовского государства, поддерживая близкие и постоянные связи с представителями российской корпорации РОСАТОМ.

“Фракция решила, что не одобрит эти выводы, поскольку они в основном базируются на предпосылках. Расследование, как мы понимаем, проведено не было, из этого следует, что с такими выводами мы, к сожалению, согласиться не можем”, – сказала во вторник журналистам староста фракции СДПЛ Ирена Шяулене.

Спикер Сейма “крестьянин” Викторас Пранцкетис не сомневается в сделанных комиссией выводах и полагает, что М.Бастис должен сложить свои полномочия депутата. Он отметил, что партнёров по коалиции социал-демократов просил “подумать о репутации партии”.

Комитет сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), проведя расследование связей М. Бастиса,также констатировал, что “близкие связи члена сейма М. Бастиса с бывшими и нынешними сотрудниками структур разведки и безопасности Российской Федерации, близкими Кремлю журналистами и бывшими и нынешними представителями преступного мира представляют угрозу национальной безопасности”. Парламент во вторник должен провести голосование по этим выводам.

В выводах комитета отмечается также, что член сейма М.Бастис, выступая в качестве посредника между «РОСАТОМ» и связанными с ним компаниями «стремился оказать влияние на политические процессы и на высших должностных лиц в Литве, которые могли изменить геополитическое направление Литвы и нанести ущерб Литовскому государству».

Материалы расследования были переданы комиссии об импичменте М. Бастису, но она приостановила свою деятельность до публикации выводов КНБО. Комитет решил свой материал передать означенной комисси как только она возобновит свою работу.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, Литва, Росатом