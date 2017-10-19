Социал-демократы поддерживают проект бюджета, хотя и видят недостатки

Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) заявила, что поддерживает выдвинутый правительством проект бюджета, хотя и приняла решение покинуть правящую коалицию.

После того, как в парламенте был представлен проект бюджета следующего года, партия опубликовала заявление, в котором говорится, что ЛСДП “оценивает положительно” представленные правительством проекты государственного бюджета и бюджетов самоуправлений, “хотя в нем имеются и недостатки”. По словам главы ЛСДП Гинтаутаса Палуцкаса, президиум партии решит, как будут вести себя социал-демократы во время принятия проектов.

“Мы поддерживаем представление проекта и выдвигаем свои предложения, на этой стадии мы поддерживаем как проект. Как проект он не плох, мог бы быть гораздо хуже, однако обращаем внимание на льготу НДС на отопление, размер не облагаемых налогами доходов и прочие вопросы”, – сказал BNS Г. Палуцкас.

“Президиум партии соберется, очевидно, на следующей неделе, и мы эти вещи обсудим все эти вещи и выразим позицию”, – так ответил Г. Палуцкас на вопрос о том, поддержит ли ЛСДП бюджет, будучи в оппозиции.

В четверг при голосовании в сейме по пакету проектов бюджета “за” голосовали не только члены фракции ЛСДП, решившие не подчиниться решению уйти в оппозицию, но и социал-демократы, придерживающиеся партийной линии: глава Комитета по социальным делам и труду Альгирдас Сисас, глава Комитета по вопросам права и правопорядка Юлюс Сабатаускас.

В конце сентябре совет ЛСДП принял решение покинуть правящую коалицию, но это решение не одобрили члены фракции социал-демократов в сейме, которые против воли партии подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве с “аграриями”. Стражи этики ЛСДП предложили исключить этих депутатов из партии, но большинство “бунтавщиков” еще до голосования сами покинули партию, среди них бывшие руководители партии Альгирдас Буткявичюс, Гядиминас Киркилас.

Между тем, социал-демократы, придерживающиеся партийной позиции, создают в парламенте отдельную фракцию, однако пока не собрали необходимые для этого подписи. Парламентскую фракцию могут сформировать не менее семи парламентариев.

BNS

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