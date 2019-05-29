Социал-трудовики Литвы и «Порядок и справедливость» останавливают коалиционное соглашение

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Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия «Порядок и справедливость» (ПС) останавливают коалиционное соглашение с Литовским союзом крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриями»).

«В данный момент правящей коалиции нет. Мы должны начать переговоры. Все начнем с белого листа. Мы хотим подписать партийное соглашение», – сказал BNS глава ЛСДТП Гядиминас Киркилас.

«Мы временно останавливаем коалиционное соглашение, поскольку собирается переговорная группа, чтобы договориться о коалиции», – сказал в среду BNS лидер «Порядка и справедливости» Рямигиюс Жямайтайтис.

«Сегодня посылаются явные сигналы крупнейшей фракции о том, что они хотят как можно быстрее договориться и принять решение, должны начаться переговоры между партийными лидерами и старостами», – отметил Р. Жямайтайтис.

По словам представителей ПС и социал-трудовиков, останавливается действие соглашения о совместной работе, подписанное между тремя фракциями 11 сентября прошлого года.

«По сути это означает, что соглашение фракций, которое было до сих пор, которое обеспечивало большинство в сейме, не действует», – пояснил BNS представитель ЛСДТП, глава парламентского Комитета по иностранным делам Юозас Бярнатонис.

Партнеры по коалиции утверждают, что остановка действия соглашения не повлияет значительно на работу сейма, поскольку до конца весенней сессии не планируется принимать никаких спорных, существенных проектов законов.

ПС и социал-трудовики также критически оценивают решение «аграриев» не включать в переговорную группу по коалиции ни лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса, ни премьера Саулюс Сквярнялиса.

Представитель Р. Карбаускиса по связям с общественностью Даля Вянцявичене сообщила BNS, что в переговорную группу «аграриев» войдут парламентарии Йонас Ярутис, Томас Томилинас, Аушрине Норкене и Гуода Бурокене. Лидер партии и выдвинутый этой партией премьер примут участие в переговорах при необходимости.

«Ну, это осложнит переговоры, поскольку я вижу, что у этих людей нет возможности принимать решения на месте и корректировать свои позиции, поскольку переговоры — это согласование позиций и поиск общего решения. Лучше, когда участвуют те люди, которые уполномочены принимать партийные решения», – сказал BNS Ю. Бярнатонис.

По словам Р. Жямайтайтиса, переговоры должны проходить между лидерами и старостами парламентских фракций четырех партий – «аграриев», ПС, социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы.

«По моему представлению, только при таком составе можно вести переговоры и говорить о дальнейшей работе», – сказал он.

Договор о правящей коалиции подписывали ЛСКЗ и ЛСДТП, у них еще есть и соглашение о сотрудничестве с фракцией ПС в сейме. Это 69 голосов в сейме из 141.

Во время голосований правящих часто поддерживают и члены фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей. С голосами последних — это 77 депутатов.

BNS

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