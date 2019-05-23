Социал-трудовики Литвы на президентских выборах поддерживают Г. Науседу

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Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) на президентских выборах поддерживает экономиста Гитанаса Науседу.

В среду правление партии распространило заявление, в котором призывало голосовать на выборах за Г. Науседу, «в предвыборной риторике которого звучали лозунги процветания государства и прогрессивных налогов».

«Мы призываем всех граждан страны активно выразить свое мнение. ЛСДТП будет уважать выбор людей, и будет стараться сотрудничать с избранным президентом во благо Литвы», – говорится в заявлении.

В среду парламентские фракции социал-трудовиков и «аграриев» встретились с Г. Науседой.

Лидер ЛСДТП Гядиминас Киркилас после встречи сказал, что партия примет решение о поддержке кандидата в среду вечером, хотя склоняется к Г. Науседе.

«Я чувствую, что из членов правления большинство склонно поддержать Г. Науседу. Я думаю, что по причине высказываний за прогрессивные, налоги, за государство процветания, это те положения, которые наиболее близки», – заявил Г. Киркилас в среду утром.

Второй тур президентских выборов Литве состоится в воскресенье, в нем соперничают бывший министр финансов, депутат и кандидат консерваторов Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Г. Науседа.

BNS