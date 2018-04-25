Социал-трудовики обсудят поддержку С. Сквярнялиса на президентских выборах

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Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) рассмотрит возможность поддержать кандидатуру премьера Саулюса Сквярнялиса на президентских выборах, подтвердил руководитель партии Гядиминас Киркилас.

«Второго февраля мы объявим о своем решении по вопросу поддержки премьера С. Сквярнялиса на президентских выборах. Надеюсь, что решение будет позитивным», – сказал BNS в четверг Г. Киркилас.

По словам Г. Киркиласа, решение о поддержке С. Сквярнялиса примет совет ЛСДПТ. Эта партия вместе с делегировавшим С. Сквянялиса Литовским союзом крестьян и зеленых являются партнерами по коалиции.

Премьер-министр С. Сквярнялис в четверг заявил, что будет баллотироваться на предстоящих в мае президентских выборах.

«Я буду участвовать в выборах», – заявил премьер на встрече с жителями городка Русне.

Премьер сказал, что хочет, чтобы в «государстве было согласие между властями», поскольку это позволит слаженно воплощать правительственную программу.

BNS