Социал-трудовики хотят обсудить с другими фракциями узаконивание ренты для парламентариев

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Фракция Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) с другими фракциями намерена обсудить возможность узаконивания ренты для не избранных в сейм нового созыва парламентариев, говорит социал-трудовик Ирена Шяулене.

«Сама я еще не видела проект, но это не будет от фракции, думаю, если это будет, то будет более широкое соглашение. Пока во фракции мы серьезно этот вопрос не обсуждали. (Обсуждение — BNS) должно быть шире, чем в коалиции», — сказала И. Шяулене BNS.

«Есть собрание глав фракций, главы фракции должны обсуждать в своих фракциях», — отметила она.

Сообщивший первым об этой инициативе новостной портал delfi.lt указывает, что в поправках предлагается назначить отработавшему один срок полномочий в сейме парламентарию рента в размере 30% зарплаты, а если парламентарий проработал два срока полномочий, то его рента должна составлять 40%, если три срока и больше 0 то 50%.

И. Шяулене говорит, что этот проект пока не зарегистрирован. По ее словам, инициатива с такими же пропорциями уже рассматривалась в 2007 году. Однако тогда проект вызвал огромную критику в обществе. Несмотря на то, что на начальной стадии этот внесенный социал-демократами законопроект поддержало немало представителей разных фракций тогдашнего сейма, после возникшего ажиотажа большинство парламентариев передумали и не поддержали проект.

Поэтому, по словам И. Шяулене, и сейчас только после обсуждения со всеми фракциями сейма стало бы ясно, «есть ли у проекта перспектива или придется что-то менять», поскольку это, считает парламентарий, «касается всего сейма».

Как пишет delfi.lt, эта поправка к закону узаконила бы ренты и бывшим премьер-министрам. В проекте говорится, что главой правительства считается лицо, которое было премьер-министром не менее двух лет. Предлагается выплачивать бывшим премьерам ренту в размере 50% зарплаты члена сейма.

BNS