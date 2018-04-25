Социал-трудовиков на выборы в ЕП поведет глава партии Г. Киркилас

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Список Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) на выборах в Европейский Парламент возглавит ее председатель, глава Комитета по Европейским делам сейма Гядминас Киркилас.

Расширенный президиум партии во вторник утвердил список кандидатов в ЕП, его первые три позиции занимают члены сейма: Г. Киркилас, староста парламентской фракции Андрюс Палёнис, глава Комитета по иностранным делам сейма Юозас Бярнатонис.

Далее список продолжают экс-парламентарий Андрюс Шяджюс, бывший член Партии труда и экс-министр экономики Кястутис Даукшис, члены сейма Ирена Шяулене, Риманте Шалашявичюте, Римантас Синкявичюс, а также Артурас Скарджюс.

В целом в списке 21 кандидат, последний в нем — недавно назначенный вице-министром юстиции бывший глава Службы публичных закупок Жирунас Плиткинкас.

Выборы в ЕП состоятся 26 мая. На пятилетний срок полномочий будет избрано 11 представителей Литвы.

BNS