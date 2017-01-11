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Социальные выплаты: что нового?

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 12, 0:02   |   Комментариев: 0

С 2017 года увеличиваются выплаты на детей и пенсии по инвалидности, сообщило Министерство социальной защиты и труда.

С начала года не только те, кто воспитывает троих и более детей, но и те, кто усыновил (опекает) ребенка с 7 до 18 лет, будут получать периодические выплаты, так называемые «детские деньги». Сейчас сумма выплаты составляет 15,2 евро.Выплаты будут назначены, если средний доход семьи на одного человека ниже 153 евро.

Фото BFL

Фото BFL

Семье, где воспитывают 3 и более детей, выплаты будут производиться вне зависимости от доходов семьи. Кроме того, появились и две новые выплаты.

Так, студентам до 26 лет, обучающимся в вузе либо профессиональной школе, и студентам магистратуры или резидентуры до 30 лет будет выделяться 152 евро на содержание ребенка до 1 года. В этом году такое пособие получат почти 4,5 тыс. родителей. При рождении двойни выплата останется 152 евро, а при тройне и больше – 152 евро будут выделены каждому ребенку, начиная с третьего. Предполагаемый круг получателей – 4300 человек.

С 1 января не будет действовать «потолок» для выплаты материнских денег. До сих пор максимальное пособие не должно было превышать 1,5 тыс. евро, однако Конституционный суд признал, что такое ограничение противоречит Конституции.

С 2017 года на 330 человек увеличится число специалистов, работающих с семьями социального риска. Предполагается, что на одного специалиста будут приходиться не более 10 семей.

Увеличиваются пособия по инвалидности для тех граждан, которые были признаны нетрудоспособными до 24 лет и потеряли 50-100% трудоспособности. Выплаты будут дифференцированы в зависимости от уровня трудоспособности с интервалом в 5%.

Лицам, участвующим в программе профессиональной реабилитации и не застрахованным государством, пособие увеличится с 224 евро до 240 евро. Также предусмотрена возможность работать неполный рабочий день лицам, ухаживающим за инвалидами на дому.

В 2017 году не облагаемый налогами минимум увеличится с 200 до 310 евро. В результате те, кто получает минимальную зарплату (380 евро), «на руки» будет получать примерно на 18 евро больше – 335 евро. Зарплата получающих среднюю зарплату (783,3 евро) «на бумаге» увеличится на 9 евро и составит около 612 евро. Те, у кого зарплата составляет 1000 евро «на бумаге», перемен не почувствуют.

Жители, у которых есть дети до 18 лет, могут воспользоваться дополнительным ННМ, который с 2017 года увеличится со 120 до 200 евро.

Также с 1 января вступает в силу льготный 5% НДС на некомпенсируемые лекарства, которые стоят больше 300 евро за упаковку.

Лешек ДЛУГИ

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