Социальные выплаты: что нового?

С 2017 года увеличиваются выплаты на детей и пенсии по инвалидности, сообщило Министерство социальной защиты и труда.

С начала года не только те, кто воспитывает троих и более детей, но и те, кто усыновил (опекает) ребенка с 7 до 18 лет, будут получать периодические выплаты, так называемые «детские деньги». Сейчас сумма выплаты составляет 15,2 евро.Выплаты будут назначены, если средний доход семьи на одного человека ниже 153 евро.

Семье, где воспитывают 3 и более детей, выплаты будут производиться вне зависимости от доходов семьи. Кроме того, появились и две новые выплаты.

Так, студентам до 26 лет, обучающимся в вузе либо профессиональной школе, и студентам магистратуры или резидентуры до 30 лет будет выделяться 152 евро на содержание ребенка до 1 года. В этом году такое пособие получат почти 4,5 тыс. родителей. При рождении двойни выплата останется 152 евро, а при тройне и больше – 152 евро будут выделены каждому ребенку, начиная с третьего. Предполагаемый круг получателей – 4300 человек.

С 1 января не будет действовать «потолок» для выплаты материнских денег. До сих пор максимальное пособие не должно было превышать 1,5 тыс. евро, однако Конституционный суд признал, что такое ограничение противоречит Конституции.

С 2017 года на 330 человек увеличится число специалистов, работающих с семьями социального риска. Предполагается, что на одного специалиста будут приходиться не более 10 семей.

Увеличиваются пособия по инвалидности для тех граждан, которые были признаны нетрудоспособными до 24 лет и потеряли 50-100% трудоспособности. Выплаты будут дифференцированы в зависимости от уровня трудоспособности с интервалом в 5%.

Лицам, участвующим в программе профессиональной реабилитации и не застрахованным государством, пособие увеличится с 224 евро до 240 евро. Также предусмотрена возможность работать неполный рабочий день лицам, ухаживающим за инвалидами на дому.

В 2017 году не облагаемый налогами минимум увеличится с 200 до 310 евро. В результате те, кто получает минимальную зарплату (380 евро), «на руки» будет получать примерно на 18 евро больше – 335 евро. Зарплата получающих среднюю зарплату (783,3 евро) «на бумаге» увеличится на 9 евро и составит около 612 евро. Те, у кого зарплата составляет 1000 евро «на бумаге», перемен не почувствуют.

Жители, у которых есть дети до 18 лет, могут воспользоваться дополнительным ННМ, который с 2017 года увеличится со 120 до 200 евро.

Также с 1 января вступает в силу льготный 5% НДС на некомпенсируемые лекарства, которые стоят больше 300 евро за упаковку.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N2 (1142) 12 января, социальные выплаты