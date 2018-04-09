Содержание некоторых российских ТВ-каналов корректируется чтобы избежать штрафов

С тем, чтобы избежать санкций в Литве, компании, ретранслирующие некоторые российские телеканалы, корректируют их содержание, утверждает вице-председатель Литовской комиссии по телевидению и радио (ЛКТР) Мантас Мартишюс.

Он сообщил, что некоторые компании, например, Baltic Media Alliance, при ретрансляции программ Первого канала и НТВ, зная о позиции ЛКТР о разжигании ненависти, обрезает программы, изымает части ток-шоу, вставляет рекламу.

По его словам, это редактирование выполняют распространители, находящиеся в Латвии, а не авторы программ.

“Например, на тех российских каналах, которые ретранслируются в Литве, совсем нет информации о событиях 13-ого января. В России эта информация есть”, – сказал он.

С другой стороны, М. Мартишюс отмечает, что комиссия не успевает за всем уследить. В этом году ЛКТР начала расследование по поводу репортажа НТВ о том, как Литва праздновала столетие восстановление государства.

В отчете о деятельности ЛКТР за прошлый год говорится, что Литва осталась мишенью информационной войны России.

“Основные цели информационной политики РФ, осуществлявшейся в 2017 году – распространять дезинформацию об осуществляемой Литвой внешней и внутренней политике, дискредитировать членство Литвы в ЕС и НАТО, создавать имидж Литвы как страны незрелой демократии, принижать достижения литовской энергетической политики”, – говорится в отчете.

По сообщению комиссии, в сообщениях СМИ, предназначенных для внутренней российской аудитории, стремятся “эскалировать мнимые проблемы национальных меньшинств и соотечественников в Литве, пропагандировать выгодную для Кремля версию новейшей истории, акцентировать мнимые нарушения прав человека”.

“Балтийские государства изображаются российской пропагандой как страны, в которых системно нарушаются интересы русскоязычных, а большинство жителей отличаются русофобскими взглядами”, – отмечает ЛКТР.

Российской аудитории Литва представляется как страна социального отчуждения, государство терпящее крах из-за эмиграции.

BNS

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