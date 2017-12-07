Содержание терминала СПГ для потребителей в Литве подорожает на 7,3%

Содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) в следующем году будет обходиться потребителям почти на 7% дороже.

В четверг Комиссия по контролю над энергетикой и ценами должна утвердить размер дополнительной составляющей цены поставок мегаватт-час газа за сутки в размере 487,38 евро – на 7,3% больше, чем во втором полугодии этого года (454,25 евро за мегватт-час).

В середине ноября комиссия подтвердила составляющую безопасности терминала СПГ в размере 578,01 евро за мегватт-час, однако в конце ноября правительство одобрило потребность электросистемы в резерве в размере 212 мегаватт, который будет обеспечиваться блоками ТЭС Lietuvos elektrine, работающими на СПГ. Поскольку этот резерв будет субсидироваться за счет платы за услуги, соответствующие общественным интересам, то составляющая безопасности была уточнена.

Ранее министерство энергетики ожидало, что после решения правительства с января составляющая безопасности терминала СПГ должна была увеличиться на 12%.

Основная ноша содержания терминала в стране ложится на завод удобрений Achema, которая в этом году заплатит почти 20 млн. евро. Предприятие намерено обжаловать решение Комиссии по ценам.

Все потребители газа в целом должны заплатить около 88,5 млн. евро платы за терминал СПГ. В эту сумму входят и деньги, предназначенные поставщику СПГ Litgas.

BNS

Метки: Achema, Литва, СПГ