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«Содра» еще раз дала отсрочку

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 10, 12:31   |   Комментариев: 0

«Содра», которая ждала от эмигрантов данных об уплаченных ими в других государствах взносах обязательного страхования здоровья, пока не успела обработать все заявки, так что взыскание этих задолженностей откладывается до конца марта, заявил директор ведомства Миндаугас Синкявичюс.

Фото из архива «ЛК»

Фото из архива «ЛК»

После того, как в январе возникла обеспокоенность жителей, преимущественно – эмигрантов, из-за массовых уведомлений о неуплате взноса  обязательного страхования здоровья, руководство «Содры» приняло решение отложить взыскание задолженностей по меньшей мере на месяц.

«Суть в том, что мы все еще получаем из-за рубежа большое количество документов о том, что люди платят взносы страхования здоровья в других странах – членах Евросоюза, и потому им не нужно платить этот взнос в Литве. Пока мы не успеваем обработать все документы. Количество их уменьшается, но мы с ними еще не справились – планируем все сделать до третьей недели марта. Если снова не будет нового поступления документов, в конце марта мы планируем взыскать с тех, кто обязан платить», – сказал Синкявичюс BNS.

Глава «Содры» подчеркнул, что целью является собрать взнос не конкретно с эмигрантов, а с лиц, которые застрахованы и должны платить эти взносы в Литве, если за границей они не застрахованы.

По словам Синкявичюса, специалисты за период с начала года уже обработали около 20 тыс. документов, осталось еще около 10 тыс. заявок.

Как сообщалось ранее, после разосланных призывов уплатить взносы обязательного страхование здоровья, в течение января поступило более 30 тыс. документов, а также взносов на сумму около 2,2 млн евро.

Платить взносы обязательного страхования здоровья в Литве не должны лица, которые официально декларировали свой отъезд из страны. Эмигранты также могут информировать «Содру» о том, что представят документы об уплате таких взносов за рубежом позже, для этого установлен четырехмесячный срок, в течение которого задолженности также не будут взыскиваться.

Инф. «ЛК»

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