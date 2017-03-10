«Содра» еще раз дала отсрочку

«Содра», которая ждала от эмигрантов данных об уплаченных ими в других государствах взносах обязательного страхования здоровья, пока не успела обработать все заявки, так что взыскание этих задолженностей откладывается до конца марта, заявил директор ведомства Миндаугас Синкявичюс.

После того, как в январе возникла обеспокоенность жителей, преимущественно – эмигрантов, из-за массовых уведомлений о неуплате взноса обязательного страхования здоровья, руководство «Содры» приняло решение отложить взыскание задолженностей по меньшей мере на месяц.

«Суть в том, что мы все еще получаем из-за рубежа большое количество документов о том, что люди платят взносы страхования здоровья в других странах – членах Евросоюза, и потому им не нужно платить этот взнос в Литве. Пока мы не успеваем обработать все документы. Количество их уменьшается, но мы с ними еще не справились – планируем все сделать до третьей недели марта. Если снова не будет нового поступления документов, в конце марта мы планируем взыскать с тех, кто обязан платить», – сказал Синкявичюс BNS.

Глава «Содры» подчеркнул, что целью является собрать взнос не конкретно с эмигрантов, а с лиц, которые застрахованы и должны платить эти взносы в Литве, если за границей они не застрахованы.

По словам Синкявичюса, специалисты за период с начала года уже обработали около 20 тыс. документов, осталось еще около 10 тыс. заявок.

Как сообщалось ранее, после разосланных призывов уплатить взносы обязательного страхование здоровья, в течение января поступило более 30 тыс. документов, а также взносов на сумму около 2,2 млн евро.

Платить взносы обязательного страхования здоровья в Литве не должны лица, которые официально декларировали свой отъезд из страны. Эмигранты также могут информировать «Содру» о том, что представят документы об уплате таких взносов за рубежом позже, для этого установлен четырехмесячный срок, в течение которого задолженности также не будут взыскиваться.

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, Взносы, Миндаугас Синкявичюс, Содра, страхование здоровья