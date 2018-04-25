«Содра» обещает выплатить все пенсии до 26 января

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На фоне возникшего недовольства среди пенсионеров, вовремя не получивших пенсии, Фонд социального страхования обещает, что все пенсии выплатят до 26 января.

«Просим всех получателей пенсий проявить терпение, все пенсии будут выплачены до 26 января», – сказал журналистам 17 января ВРИО главы «Содры» Ежи Мискис.

По его словам, на данный момент пенсии получили 60% пенсионеров, которым деньги приносят на дом. Больше всего проблем возникло в Вильнюсе и Каунасе.

По словам главы Соцмина Линаса Кукурайтиса, в следующем месяце проблем с доставкой пенсий не должно быть.

Однако СМИ сообщают, что почти в половине из 20 мэрий пенсии доставляют с опозданием.

Пенсии на дому получают около 200 000 пенсионеров. 97 000 из них в январе пенсии приносят не почтальоны, а работники выигравших конкурс компаний.

Пенсионеры в первый раз не получили пенсию в привычное время. «Содру» они атакуют звонками, некоторые едут для выяснения. Пенсионеры говорят, что их терпение на исходе, так как деньги кончаются, а жить нужно.

Те, кто еще ждет пенсию, обеспокоены тем, чтобы только ее не принесли затемно. Работники, разносящие пенсии, говорят, что работают до 17 часов, позже идут по домам только по договоренности с пенсионером, который, например, работает и сам не может раньше.

«Около половины пенсионеров привыкли получать пенсии в течение первых трех дней. Почта Литвы, ранее доставлявшая пенсии, обладала другими возможностями, у почтальонов были свои графики, они не менялись годами,нынешние подрядчики столкнулись с проблемами. Причины объективны, потому что подрядчики — люди новые , они не знают пенсионеров, а адреса иногда неточны », — пояснил Мискис.

Напомним, что 2019 года пенсии в Вильнюсе и Вильнюсском районе, в Каунасе и Каунасском районе, в Палангском, Кретингском, Шилутском, Вилкавишкском, Юрбаркском районах, Мариямпольской, Калварийской, Казлу-рудской мэрий пенсии будут разносить работники компании «Bastaras».

В Йонавском, Кельмеском, Пакруойском, Расейнском, Мажейкяйском, Акмянском районах — работники компании «Godlija».

В Пасвальском, Рокишкском, Плунгеском, Игналинском районах и Виагинасе пенсии будут носить работники компании «Victum», а в Йонишкском – «Verpetynė».

Перечисленные компании стали победителями объявленного Фондом социального страхования конкурса. Они будут выполнять эту работу в течение ближайших трех лет.

Пенсии на дом получают 200 000 пенсионеров. С января 97 000 деньги будут приносить работники вышеперечисленных компаний.

Подготовлено по материалам СМИ