«Содра» объявила,  как будет наказывать должников

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«Содра», перенявшая с начала года функции Фонда содержания детей, из средств которого выплачиваются выплаты родителям или опекунам, которые в одиночку воспитывают детей и не получают присужденных судом алиментов, начала взыскание долгов.

«Как и планировали, мы в первом полугодии переняли функции, выплату пособий и администрирование, а сейчас начинаем работать с должниками.

На содержание детей выделяются общественные деньги, которые государство должно вернуть себе с родителей, не выполняющих свои обязанности. Эти жители на самом деле должны не «Содре», а обществу, на средства которого оказывается помощь их детям, о которых они сами не заботятся», — говорит заместитель директора «Содры» Ежи Миски.

«Содра» призвала тысячи родителей уплатить долг. Им даже создается возможность разложить платежи на части.

Долги 2000 родителей превышают 10 тысяч евро, еще почти у 17 тысяч задолженности составляют от 5 до 10 тысяч. Другие долги несколько меньше. Всего насчитывается около 40 тыс. должников.

С 2008 г., когда был создан Фонд содержания детей, опекунам или родителям, которые воспитывают детей в одиночку, выплачено более 120 млн евро.

Сигнал и получателям выплат

«Для родителей, которые не содержат своих детей, это не должно стать неожиданностью – они знали свою обязанность и не выполняли ее. С другой стороны, мы понимаем, что немалые долги слишком большие и человеку может быть трудно быстро выплатить их. Мы действительно хотим сотрудничать – задолженность можно разложить на период до 5 лет.

Очень важно, чтобы человек не избегал контактов, а как можно скорее обратился в «Содру», чтобы мы сотрудничали и вместе составили график уплаты долга. В противном случае для возвращения долга можно призвать на помощь и судебных приставов», — говорит заместитель директора «Содры».

Однако есть и обратная сторона медали. Встречается немало случаев, когда выясняется, что должник на самом деле платил алименты или иным способом финансово помогал ребенку. Это – серьезный сигнал получателям выплат.

«Если человек получал выплаты из Фонда содержания детей и не сообщил, что отец или мама ребенка платит присужденные алименты, а они имеют подтверждающие это документы, то в таком случае должником может стать получатель выплат. Мы должны будем вернуть в Фонд выплаты, выплаченные без основания.

Это еще одна веская причина того, чтобы получив обращение о покрытии долга, немедленно обратиться в «Содру». После предоставления документов, доказывающих, что алименты уплачивались, долг будет уменьшен или аннулирован», — поясняет Ежи Миски.

С начала этого года «Содра» взыскала с должников Фонда содержания детей более полумиллиона евро.

Уже раньше повестки о необходимости возвратить долг высланы 2000 иностранцам, дети которых остались жить в Литве. Немалая часть этих должников уплатила задолженность сразу, а с 200 иностранцами заключены договоры об отсрочке долга.

Только живущим в Литве

Выплата на содержание ребенка выплачивается из государственных средств, если ребенок не получает полностью и частично содержания, присужденного одному из родителей или обоим родителям. На средства бюджета в Литве содержится 21 тысяча детей, ежемесячно им выделяется 1,3 млн евро.

По поводу этих выплат может обратиться один из родителей, с которым по решению суда или по договоренности родителей живет ребенок или обратиться по поводу выплаты может опекун (попечитель), если ребенок более месяца не получает полностью или получает только часть содержания, определенного решением суда или утвержденного судом договора о содержании ребенка (детей).

Прошения о назначении выплаты на содержание ребенка можно подать в «Содру», присоединившись к личной содровской странице в любом отделении «Содры» или отправить прошение по почте. В отношении каждого ребенка должно быть подано отдельное прошение.

Важно знать, что при желании получить выплату как ребенок, так и взрослый, получающий выплату на ребенка, должны декларировать место проживания в Литве. Если место жительства не задекларировано, выплата будет приостановлена.

Выплаты переводятся только на личные счета заявителей (детей) в находящемся в Литве кредитном, платежном или учреждении электронных денег.

Детская выплата на одного ребенка в месяц не может быть больше, чем 1,8 базовой социальной выплаты, действующей на тот месяц, за который выплачивается выплата (сейчас – 68,40 евро). Если ребенок получает часть денег, полагающихся на содержание, то ему назначается и выплачивается по решению суда или по утвержденному судом договору о содержании ребенка разница установленной и выплачиваемой должником суммы, но не менее 68,40 евро.

Информация «ЛК»