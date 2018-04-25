«Содра» предупреждает

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После того как начался пересчет пенсий литовских пенсионеров, «Содра» сообщает, что стали поступать жалобы от жителей. Сообщается, что к некоторым пенсионерам пришли «гости», представившиеся работниками «Содры». Эти мошенники просят представить документы или данные, якобы необходимые для пересчета пенсий.

«Содра» напоминает, что ее специалисты по домам не ходят, никаких услуг на дому не предоставляют и не просят предоставлять какие-либо данные. Вся необходимая для пересчета пенсий информация есть в базе данных «Содры». Работники «Литовской почты» могут принести регистрированное письмо с логотипом «Содры», в котором сообщается о пересчете пенсии.

Большую часть пересчитанных пенсий переводят на счета в банках. Только в тех случаях, когда человек получает пенсию на почте, ее принесет почтальон. Если к вам явились нежданные «гости», представившиеся работниками «Содры», и предложили предоставить услуги, документы или какие-то данные, немедленно информируйте об этом полицию по номеру 112.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ