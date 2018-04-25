«Содра» разрывает договоры

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В Вильнюсе и Вильнюсском районе до установленного срока доставлены 93% пенсий, в Каунасе и Каунасском районе – 96%, в Мариямполе – 98%. В этих и еще 20 самоуправлениях с января сменилась компания, доставляющая пенсии на дом. В других самоуправлениях, в которых сменилась компания, разносящая пенсии, доставлено от 97% до 99% всех выплат социального страхования «Содры» (Фонда социального страхования).

В Вильнюсе и Вильнюсском районе пенсии не получили примерно 2000 жителей из 26,5 тыс. Для сравнения, в декабре, когда пенсии разносила другая компания, не было доставлено около 500 выплат.

Всего в Литве пенсии на дому получают около 200 тыс. жителей. Всего в январе пенсии на дом не были доставлены более 4000 пенсионерам.

Пенсии, которые переводятся на банковские счета, были выплачены вовремя.

«Содра», реагируя на сложившуюся ситуацию, разрывает договоры о доставке пенсий на дом в Вильнюсе, Каунасе, Вильнюсском и Каунасском районах. Уже в следующем месяце пенсии доставит поставщик, с которым после переговоров будет заключен временный договор, а «Содра» в срочном порядке объявит конкурс на доставку пенсий на дом на ближайшие три года.

По данным «Содры», основные причины, по которым пенсии не были доставлены вовремя – изменившиеся за долгое время адреса получателей, которые не были уточнены. Доставить пенсию по задекларированному месту жительства – тоже не выход, так как получатели пенсий необязательно живут и получают пенсию там, где зарегистрированы.

Если житель не получил пенсию, «Содра» призывает информировать об этом по телефону 1883. Если пенсия не получена в текущем месяце, она выплачивается в следующем.

Информация «ЛК», BNS