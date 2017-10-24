Соединенные Штаты могут ввести санкции против Мьянмы по “закону Магнитского”

Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за случаи насилия и проявления жестокости в штате Ракхайн в Мьянме. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, опубликованном на сайте ведомства.

В Госдепе отметили, что ограничительные меры могут быть введены по “закону Магнитского”, согласно которому санкции применяются против лиц, причастных к нарушению прав человека.

Науэрт подчеркнула, что Вашингтон поддерживает переход страны к “открытому демократическому обществу”, который происходит в стране в последние годы. В то же время США выражают серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Ракхайне, в частности из-за жестокости, проявленной по отношению к рохинджа и другим народностям. “Крайне важно, чтобы все лица и организации, ответственные за зверства, были привлечены к ответственности”, – говорится в заявлении.

По словам официального представителя Госдепа, в настоящее время американские власти проводят оценку полномочий для рассмотрения доступных экономических вариантов воздействия, направленных против тех, кто связан с упомянутыми злодеяниями. Кроме того, все подразделения и офицеры, участвующие в операциях на севере Ракхайна, не смогут получать военную помощь от США.

Также рассматривается возможность применения других законов о санкциях, в том числе “закона Магнитского”, предусматривающего меры воздействия за нарушение прав человека.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают представители этнического меньшинства мусульман-рохинджа, резко обострилась в конце августа, когда боевики “Армии спасения Аркан Рохинджа” совершили нападения на десятки опорных пунктов полиции. В ответ армия страны начала силовую операцию против повстанцев.

По последним данным, в столкновениях погибли более 400 человек, около 590 тысяч рохинджа бежали из страны. До конфликта в Мьянме проживало около 1,1 миллиона рохинджа.

“Мы продолжим поддерживать переход Мьянмы к демократии, а также усилия по урегулированию нынешнего кризиса в штате Ракхайн. Правительство Мьянмы должно принять незамедлительные меры для обеспечения мира и безопасности, содействовать безопасному и добровольному возвращению тех, кто был вынужден бежать из Ракхайна, и устранить причины систематической дискриминации в отношении рохинджа”, – говорится в заявлении Госдепа США. “Мы готовы поддержать эти усилия”, – заверила Хизер Науэрт.

В правительства Мьянмы отвергают все обвинения в дискриминации и гонениях на рохинджа.

Закон, названный по имени обвиненного а налоговых преступлениях юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского после того, как он вскрыл многомиллиардную схему хищений из российского бюджета, и умершего в России в СИЗО в 2009 году, был принят в США несколько лет назад. Он предусматривает санкции в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.

NEWSru.com

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