Соединенные Штаты обвинили Россию в попытках подрыва работы миссии ООН и ОЗХО в Сирии

Россия пренебрежительно относится к выводам Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) и о применении сирийским режимом химического оружия и игнорирует их, заявили в Белом доме США.

“Попытки России подорвать и прекратить работу Совместного механизма демонстрируют ее полное пренебрежение к страданиям и гибели людей, вызванных применением химического оружия, а также полное отсутствие уважения к международным нормам”, – говорится в распространенном Белым домом заявлении, которое цитирует “Интерфакс”.

На прошлой неделе Россия наложила вето на проект резолюции, предусматривавший продление истекающего 17 ноября срока мандата Совместной миссии, которая расследует факты применения химоружия в Сирии. За документ проголосовали 11 членов СБ, Россия и Боливия были против. Китай, являющийся постоянным членом Совета, воздержался.

Как пояснили в МИД РФ, основная причина, по которой Россия проголосовала против американского проекта резолюции, – невозможность “бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач”, без чего “невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки”.

В заявлении Белого дома отмечается, что США призывают Совет Безопасности ООН продлить срок действия мандата с тем, чтобы точно установить, кто несет ответственность за химические атаки, и “послать сигнал” о недопустимости применения этого вида оружия в будущем. “Те страны, которые не поддержат работу независимых экспертов, станут в прямую оппозицию стандартам разумного международного поведения”, – отметили в Вашингтоне. В США призвали все страны осознавать важность и необходимость работы миссии, особенно в свете последних выводов.

26 октября СМР представил седьмой по счету доклад, в котором возложил ответственность за нападение с применением зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года на сирийские власти. За атаку с использованием сернистого иприта в населенном пункте Марат Умм-Хош 16 сентября 2016 года, по данным миссии, отвечают боевики террористической группировки “Исламское государство”*. В постпредстве РФ при ООН, комментируя документ, назвали его “любительским”.

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Метки: В мире, ООН, СМР