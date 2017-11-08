Соединенные Штаты завершили размещение противоракет наземного базирования на Аляске

Агентство по противоракетной обороне (MDA) Министерства обороны США совместно с компанией Boeing закончило процедуру размещения ракет-перехватчиков наземного базирования на военной базе “Форт Грили” в штате Аляска. Об этом сообщает специализированное издание Defense News со ссылкой на заявление MDA.

Как рассказали в агентстве, в четверг, 2 ноября, была размещена последняя, 44-я по счету противоракета. Система ПВО на Аляске будет введена в строй к концу 2017 года. Издание отмечает, что ракеты предназначены для защиты от потенциальных угроз со стороны КНДР и Ирана.

Пентагон планирует в перспективе довести число ракет-перехватчиков системы ПРО на базе “Форт Грили” до 64. В сентябре военное ведомство предложило для этих целей увеличить финансирование противоракетной обороны на 136 млн долларов в 2017 финансовом году.

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В середине октября представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что к 2022 году число американских противоракет США превысит тысячу единиц. Он сообщил, что к настоящему моменту Пентагон развернул 60 противоракет в Европе и около 150 установлено в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО.

Развертывание системы противоракетной обороны на территории стран-союзников является риском для суверенитета и безопасности этих государств, отметил представитель военного ведомства.

Представитель российского Минобороны также заявил, что Пентагон приступил к созданию перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, которые будут решать те же задачи, что и ядерные силы. Тем самым Вашингтон стремится разрушить сложившийся баланс сил, указал Александр Емельянов.

Напомним, в мае сенатор от Аляски Дэн Салливан выразил беспокойство в связи с масштабными действиями Минобороны РФ в Арктике и призвал Вашингтон и американских партнеров усилить военное присутствие США в этом штате. Салливан отметил тогда, что Россия, граница которой проходит в 100 км от берегов Аляски, прилагает “значительные военные усилия” и кардинально наращивает свои вооруженные силы в Арктике.

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Метки: Defense News, Аляска, В мире, Форт Грили