Софико

Софико была подобрана на улице добросердечными людьми, которые заметили, что у кошечки ранена лапка. Рентген не показал перелома, но помочь все же не удалось и пришлось лапку удалить. Но это совсем не мешает Софико, наоборот – она очень активная кошечка, которая любит игры и шалости. В то же время Софико очень нежная и милая, любит когда ее гладят и ласкают наши волонтеры и посетители. Приглашаем и вас познакомиться с нашей Софико! Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

Метки: N43 (1183) 26 октября, приют для животных