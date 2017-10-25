  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.25 Текущий номер: N42 (1182) 19 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Софико

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 26, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK2548-4Софико была подобрана на улице добросердечными людьми, которые заметили, что у кошечки ранена лапка. Рентген не показал перелома, но помочь все же не удалось и пришлось лапку удалить. Но это совсем не мешает Софико, наоборот – она очень активная кошечка, которая любит игры и шалости. В то же время Софико очень нежная и милая, любит когда ее гладят и ласкают наши волонтеры и посетители. Приглашаем и вас познакомиться с нашей Софико! Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿