Литовские пограничники сообщили, что в понедельник зафиксировали нарушение литовской границы – на несколько десятков метров территории Литвы заплыло российское пограничное патрульное судно.
Через две минуты оно вернулось в свои территориальные воды, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Нарушение госграницы произошло в 16 час. 31 мин. в Куршском заливе, оно было зафиксировано радиолокационной системой пограничников, работающих в Центре мониторинга Куршского залива.
В полутора километрах от берега, в Куршском заливе, был замечен объект, который на 40 метров углубился в территориальные воды Литвы.
Вскоре было установлено, что это пограничное судно РФ на воздушной подушке. По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при совершении маневра разворота.
По факту нарушения границы начато досудебное расследование.
В ближайшее время в связи с произошедшим планируется провести встречу уполномоченных по вопросам госграницы Литвы и России.
Метки: Литва
Бава, пора бы уже знать, что отпускают тогда когда задерживают. Вот оно европейское образование. Стыд и позор.
И просто так отпустили?
Такие проблемы мог бы решить забор. Также это предотвратит проникновение подводных лодок!
Во-первых,не заплыло,а зашло.Обычно,заплывает г.вно!Во-вторых,оно сразу же и вышло.Так,в чём проблема?