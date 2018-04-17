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СОГГЛ: В территориальные воды Литвы заплыло пограничное судно РФ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 17, 15:00   |   Комментариев: 4

Литовские пограничники сообщили, что в понедельник зафиксировали нарушение литовской границы – на несколько десятков метров территории Литвы заплыло российское пограничное патрульное судно. 

Через две минуты оно вернулось в свои территориальные воды, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Нарушение госграницы произошло в 16 час. 31 мин. в Куршском заливе, оно было зафиксировано радиолокационной системой пограничников, работающих в Центре мониторинга Куршского залива.

В полутора километрах от берега, в Куршском заливе, был замечен объект, который на 40 метров углубился в территориальные воды Литвы.

Вскоре было установлено, что это пограничное судно РФ на воздушной подушке. По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при совершении маневра разворота.

По факту нарушения границы начато досудебное расследование.

В ближайшее время в связи с произошедшим планируется провести встречу уполномоченных по вопросам госграницы Литвы и России.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (4)
  1. Вава says:
    2018-04-17 at 23:38

    Бава, пора бы уже знать, что отпускают тогда когда задерживают. Вот оно европейское образование. Стыд и позор.

  2. Bava says:
    2018-04-17 at 21:23

    И просто так отпустили?

  3. Владимир says:
    2018-04-17 at 17:51

    Такие проблемы мог бы решить забор. Также это предотвратит проникновение подводных лодок!

  4. Батька Махно says:
    2018-04-17 at 15:04

    Во-первых,не заплыло,а зашло.Обычно,заплывает г.вно!Во-вторых,оно сразу же и вышло.Так,в чём проблема?






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