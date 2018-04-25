СОГГЛ за 4 млн евро обновит системы наблюдения на границе с Калининградской областью РФ

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Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) за 4,13 млн евро (с НДС) планирует обновить системы наблюдения на границе с Калининградской областью России.

Системы планируется обновить на Кибартайской заставе Пагегяйского пограничного соединения, где протяженность границы с Россией составляет 38,6 км. Работы частично будут финансироваться на средства Евросоюза (ЕС) — их будет выделено 1,93 млн евро, остальная часть средств — из госбюджета.

Главный специалист Отдела превенции СОГГЛ Рокас Пукинскас сказал BNS, что нынешняя система была внедрена в 2004 году, а обновлена и расширена — в 2007 и 2013 годах.

«Сейчас систему планируется обновить дополнительно и покрыть весь участок заставы. До этого в одном случае была изменена протяженность системы наблюдения, потом было обновлено оборудование. Теперь будет сделано и то, и другое», — сказал BNS Р. Пукинскас.

СОГГЛ объявила на Центральном портале конкурсных закупок конкурс на покупку видеокамер. Предложения ожидаются до 3 января, победитель должен будет выполнить работы до конца января 2020 года.

СОГГЛ также собирается обновить видеокамеры на границе с Белоруссией.

BNS