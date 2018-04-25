Соглашение партий по обороне планируется подписать на следующей неделе, соцдемы против

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Все представленные в литовском парламенте партии, за исключением социал-демократов во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, намечают подписать на следующей неделе соглашение об оборонной политике страны на ближайшее десятилетие, заявил во вторник премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.

«Есть замечания, предложения, по сути, абсолютное большинство, за исключением, вероятного лидера одной партии, одобряет положения. Мы договорились, что на следующей неделе еще оценим замечания, и когда согласуем текст, сможем подписать этот документ», — сказал премьер журналистам во вторник.

Кабмин предлагает партиям подписать соглашение о последовательном увеличении финансирования обороны с тем, чтобы к 2030 году на оборонные нужды выделялось 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) — на пол процентных пункта больше, чем запланировано в этом году.

В проекте документа говорится, что решения о возможности ввести всеобщую военную обязанность могут быть приняты в 2022 году.

Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас считает, что обороне будет достаточно 2% от ВВП, а его партия категорически не одобряет идею всеобщего призыва.

«Эти два пункта кардинально не подходят социал-демократам, мы пока мы не планируем подписывать это соглашение», — сказал он.

По словам Г. Палуцкаса вместо повышения финансирования обороны следует выделить больше средств социальной сфере.

Инициаторы соглашения считают, что оно поможет обеспечить последовательность в оборонной политике, без оглядки на выборные циклы и смену политической власти.

Подписать соглашение предлагается лидерам Литовского союза крестьян и зеленых, партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы, Литовского либерального движения, Литовской социал-демократической партии, Литовской социал-демократической трудовой партии, партии «Порядок и справедливость» и Избирательной акции поляков Литвы.

Последнее соглашение литовских партий по обороне и политике безопасности подписано в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Его главное положение — выделять на оборону 2% ВВП — намечается провести в жизнь в этом году.

В начале этого года уже обсуждалось предложение подписать новое соглашение, но достичь такого соглашения не удалось из-за расхождений в позициях партий по поводу дальнейшего увеличения оборонного бюджета.

BNS