Соглашение по обороне литовские партии подпишут в понедельник, но без социал-демократов

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Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис сообщил, что соглашение парламентских партий по оборонной политике будет подписано в следующий понедельник.

Оппозиционные социал-демократы не станут подписывать это соглашение, потому что в нем намечено увеличение финансирования обороны и принятие решения о переходе к всеобщему воинскому призыву в недалеком будущем.

«Если говорить об оборонной политике, то обязательства у партий уже вроде как есть. В понедельник будет подписано соглашение партий», — сказал глава парламента журналистам в четверг после встречи правления сейма с президентом.

Помимо прочего, в проекте соглашения партий намечается довести к 2030 году финансирование обороны до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

В документе также намечается, что решения о возможности перехода на всеобщий воинский призыв должны быть приняты в 2022 году.

Социал-демократы не согласны с обоими этими пунктами, поэтому соглашение в понедельник не подпишут, сказал BNS в четверг лидер партии Гинтаутас Палуцкас.

Инициаторы нового соглашения говорят, что оно поможет обеспечить последовательность оборонной политики без привязки к циклам выборов и смене политической власти.

Последнее соглашение партий по политике обороны и безопасности было подписано в 2014 году, сразу после аннексии Россией Крыма. Его главное положение — о выделении на оборону 2% ВВП намечается провести в жизнь в этом году.

BNS