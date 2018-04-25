Соглашение «Порядка и справедливости» с правящими о коалиции перенесено на сентябрь

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Подписание соглашения партии «Порядок и справедливость» (ПС) о правящей коалиции в сейме Литвы перенесено на начало сентября.

Если раньше договор о сотрудничестве собирались подписать в конце августа, то теперь и правящие, и ПС говорят о начале осенней сессии.

«Думаю, что 10 или 11 сентября на пленарном заседании и подпишем», — сказал BNS председатель ПС Рямигиюс Жямайтайтис.

«Мы нигде не застряли, формально это было бы важно сделать до 10 сентября, до начала сессии. Думаю, что так и произойдет. В любом случае соглашение о сотрудничестве будет», — гарантировал лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

По словам Р. Жямайтайтиса, еще идет согласование задач, которые представители ПС предлагают записать в соглашение.

«Правительство одобрило 12 пунктов из 15-ти, по остальным трем мы пойдем в направлении компромисса, так как правительство предлагает в некоторых случаях решение и получше», — сказал представитель ПС.

Они хотели бы включить в соглашение о сотрудничестве обязательства о том, чтобы минимальная месячная зарплата была не менее 50% средней зарплаты, а средняя зарплата в следующем году составила 1000 евро, чтобы были узаконены прямые выборы глав территориальных образований внутри муниципалитетов, институт заседателей в судах, установлен льготный 9%-ный тариф на используемое при выработке тепла топливо, заметно повышено финансирование неформального развития, введены обязательные опросы жителей в самоуправлениях.

ПС также хотела бы ограничить время работы торговых центров в выходные, создать возможность платить зарплаты четыре раза в месяц, выделять больше средств на реновацию и т. п.

«Аграрии», в свою очередь, предлагают представителю ПС должность вице-председателя сейма.

Соглашение о сотрудничестве должны подписать фракции ЛСКЗ, Литовской социал-демократической трудовой партии и ПС в сейме.

У партии ПС в сейме семь парламентариев, во фракции ЛСКЗ — 55, во фракции Литовской социал-демократической трудовой партии — 11.

BNS