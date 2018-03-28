Согласно греческим традициям

Греческий салат в лаваше

Масло оливковое — 50 мл, салат латук — 1 кочан, чеснок молодой — 2 зубчика, маслины (без косточек) — 200 г, огурцы — 4 шт., фета — 200 г, помидоры — 4 шт., перец болгарский — 1 шт., лаваш тонкий — 2 шт., соль, перец черный молотый.

Помидоры, огурцы и болгарский перец вымыть и нарезать кубиками. Чеснок очистить и измельчить. Маслины разрезать пополам. Фету нарезать кубиками. Салат разобрать на листья, вымыть, обсушить и нарвать руками. В миску налить немного оливкового масла, добавить чеснок, соль и молотый перец, перемешать. Положить в миску помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины, фету и салат, снова перемешать. Каждый лаваш разделить на 4 части. Положить на каждую по несколько ложек салата и свернуть в трубочку. Подать как можно быстрее, иначе лаваш размокнет.

Мусака овощная

Баклажаны — 1 кг, перец болгарский — 250 г, лук репчатый — 250 г, чечевица — 200 г, помидоры — 400 г, чеснок — 4 зубчика, рикотта — 250 г, йогурт несладкий — 250 г, сыр — 100 г, яйца — 5 шт., масло оливковое — 80 мл, соль, перец черный молотый.

Баклажаны вымыть, нарезать кружками и обжарить на оливковом масле. То же самое проделать с болгарским перцем, помидорами, луком и мелко нарубленным чесноком. Чечевицу отварить и добавить в овощную поджарку. Полученную массу выложить в форму, чередуя слои с обжаренными баклажанами. Йогурт смешать с рикоттой и яйцами, добавить по вкусу соль, перец и вылить в форму. Сыр натереть, посыпать им блюдо, после чего отправить в духовку, разогретую до 200 °С, на 40 минут.

Суп ревифья

Нут — 2 стакана, морковь — 2 шт., лук зеленый — 1 пучок, кинза — 1 пучок, масло оливковое — 4 ст. л., лимоны — 1 шт., соль, перец черный молотый.

Нут промыть, залить холодной водой и оставить на 6-8 часов. Воду слить, нут переложить в кастрюлю, залить 1,5 л воды, поставить на огонь, довести до кипения и варить около 40 минут, пока нут не станет мягким. Морковь вымыть, почистить, нарезать кубиками. Лук вымыть, нарезать тонкими колечками, кинзу мелко порубить. Разогреть в сковороде 3 ст. л. оливкового масла, обжарить на нем лук и морковь, добавить обжаренные овощи в кастрюлю с нутом, посолить и поперчить по вкусу. Варить на слабом огне еще 7-10 минут. Приготовить заправку: лимонный сок смешать с 1 ст. л. оливкового масла и кинзой, перемешать. Готовый суп разлить по тарелкам, заправку подавать отдельно, добавлять ее в суп по вкусу.

Карп, запеченный с лимонным соусом

Карп — 2 кг, соль морская — 1 ст. л., имбирь молотый — 0,5 ч. л., тархун мелкорубленый — 1 ч. л., петрушка — 1 пучок, укроп — 1 пучок, лук репчатый — 3 шт., лимоны — 0,5 шт., масло оливковое — 2 ст. л., яйца — 1 шт.

Карпа почистить, аккуратно удалить внутренности, промыть под проточной водой. Зелень петрушки и укропа вымыть. Репчатый лук очистить, нарезать кольцами и выложить на противень, смазанный маслом. Карпа натереть внутри и снаружи лимонным соком, солью, имбирем и тархуном. На боковых сторонах тушки сделать глубокие надрезы и положить ее на противень поверх лука. Нафаршировать брюшко зеленью петрушки и укропа и отправить в духовку, разогретую до 180 °С, на 50-60 минут. За 20 минут до готовности вынуть карпа из духовки, смазать слегка взбитым яйцом и отправить обратно. Проделать то же самое за 10 минут до готовности. Подавать с ломтиками лимона и отварным картофелем.

Пончики лукумадес

Мука — 320 г, соль — 0,5 ч. л., дрожжи сухие — 2 ч. л., сахар — 100 г, мед — 1 ст. л., цедра лимонная — 1 ч. л., сок лимонный — 0, 5 ч. л., масло оливковое.

Муку просеять, добавить дрожжи, 0,5 ч. л. сахара и соль, перемешать. Постепенно влить 320 мл теплой воды, вымесить однородное тесто, добавить 1 ст. л. масла, перемешать. Миску с тестом накрыть полотенцем и убрать в теплое место на час. Подготовить фритюр: в глубокой сковороде хорошо разогреть большое количество растительного масла. Сформировать из теста пончики и жарить до золотистого цвета во фритюре. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Приготовить сироп: в небольшую кастрюльку всыпать весь оставшийся сахар, залить его 50 мл кипятка, добавить лимонную цедру и сок, поставить на огонь и довести до полного растворения сахара. Сироп снять с огня, добавить в него мед, перемешать. Полить медовым сиропом пончики и подавать.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, рецепты