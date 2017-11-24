Сокращается экспорт литовских производителей деревянных домов в Скандинавию (СМИ)

Литовские производители деревянных домов, экспортирующие львиную долю своей продукции в Скандинавию, этой осенью не ощущают обычного для последних пяти лет пика заказов – одни это связывают с предупреждениями о перегревающемся Скандинавском рынке недвижимого имущества, другие усматривают признаки для беспокойства и предполагают, что основная часть результатов определена решениями, принятыми самими компаниями, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

Пятрас Риминюс, являющийся генеральным директором единственной в Литве компании по производству модульных многоэтажных домов Kegesa , которая экспортирует всю свою продукцию в Норвегию, где часто работает с крупными подрядчиками, сказал, что этот год для компании будет менее успешным – подсчитано, что в этом году она произведет и продаст на 20% меньше продукции, чем в прошлом году.

Директор производителя щитовых домов Liskandas Антанас Норвайшас отмечает, что в последние пять лет сентябрь, октябрь и ноябрь в смысле заказов были наиболее интенсивными месяцами, когда компания работала на 120% мощности: “В этом году пика не ощущаем, работаем в обычном темпе. Но пока я бы не связывал это с кризисом. В этом году мы реализовали несколько заказов в Великобритании, однако нельзя сказать, что на этом рынке добились прорыва”.

BNS

Метки: Kegesa, Антанас Норвайшас, Литва, экспорт