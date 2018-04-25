Сокращение лояльности работников может стать вызовом для работодателей

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Список пожеланий работников все увеличивается, они меньше переживают по поводу того, что могут потерять работу, а это означает и снижение их лояльности, свидетельствует исследование, результаты которого опубликовала литовская деловая газета Verslo zinios (VZ).

«Значительно чаще они сами принимают решение уйти на другое место работы – целый 41% работников готов сменить работу, а 29% рассматривают возможность сделать это в этом году», – утверждает руководитель предприятия Personalo valdymo sistemos Соната Ясенайте. Эта компания провела исследование рынка труда города Шяуляй.

Работодатели также активны – 42% руководителей компаний в Шяуляй планируют принять новых работников. По словам С. Ясенайте, такая активность, как работников, так и работодателей напоминает докризисный период.

В качестве одной из нынешних тенденций рынка труда она указала особо большую текучку среди молодежи – обычно молодые люди работаю на одном месте не более года-полутора. Бизнесмены, которых цитирует VZ, также утверждают, что с молодыми специалистами работать достаточно сложно.

Результаты исследования показали, что и в будущем зарплата останется одним из важнейших критериев удержания работников. В исследовании рынка труда участвовали руководители 87 компаний и 256 работников.

BNS