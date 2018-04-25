Сокращение нелегальных сигарет вызвано ростом доходов

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В этом году на сокращение доли нелегального табака на литовском рынке могли повлиять и растущие доходы населения, и сознательность, считает экономист банка SEB bankas.

По новейшим данным исследования «пустых пачек», проведенного компанией Nielsen, сейчас нелегальные сигареты в Литве занимают 16,5% рынка табака – на 3 пункта меньше, чем в прошлом году, когда они занимали 19,6% рынка.

«Сокращение на 3 процентных пункта немало, и это не хотелось бы списывать только на статистическую погрешность. Это знак, указывающий на то, что это не одноразовое сокращение, более того, в прежние годы отмечалось такое направление сокращения», – комментировал BNS старший экономист SEB Тадас Повилаускас.

По его словам, сокращение могло быть определено повышением покупательной способности людей, ростом зарплат.

«Я считаю, что эти тенденции основываются на том, что покупательная способность людей растет, зарплаты в фазе роста, это, возможно, определяет то, что часть людей уже не покупают на рынках контрабандные сигареты. Возможно, с этими немного повышающимися доходами приходит и большая сознательность», – сказал экономист.

Он отмечает, что демографическая ситуация также начинается с сокращения контрабанды – при сокращении населения в регионах сокращаются и объемы нелегальной торговли. Аналитик осторожно оценивает возможность того, что сокращение нелегальной торговля сигаретами станет тенденцией, поскольку на это влияют и акцизы, которые постоянно растут.

«Средний показатель нелегальных сигарет в Евросоюзе ниже. С другой стороны, рядом с нами Белоруссия и Калининградская область, поэтому надеяться на то, что наш показатель будет меньше среднего в ЕС, вероятно, сложно. Но цель к нему приблизиться, и отрадно, что это уже происходит», – добавил он.

Руководитель по корпоративным делам в Литве компании Philip Morris Baltic, принадлежащей Philip Morris International, Кястутис Страйгис также считает, что одна из причин контрабанды сигарет – разница в ценах на табачные изделия в соседних странах.

«Пока она будет такой большой, вряд ли можно будет сократить размер контрабанды», – отметил он.

По данным Криминальной службы таможни Литвы, тенденция сокращения черного рынка табачных изделий отмечается и в соседних странах: в Польше нелегальные сигареты составляют 12,3% табачного рынка, в Эстонии – 12,8%. Между тем, в Латвии эта доля рынка растет, и сейчас составляет 22,8%.

BNS