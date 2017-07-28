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Сокращение пенсий не нарушило права человека – Страсбургский суд

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 17:00   |   Комментариев: 2

Правительство Литвы под руководством консерваторов, которое во время кризиса ввела меры экономии, не нарушило прав человека, констатировал в четверг Страсбургский суд по правам человека.

Семь судей в Страсбурге отклонили жалобу бывшей сотрудницы Департамента по делам тюрем при МВД Литвы по поводу того, что ее имущество было отчуждено незаконно, поскольку государственная пенсия была снижена на 15%, и за это ей не была назначена компенсация.

В решении суда отмечается, что у литовских властей было право устанавливать меры борьбы с экономическим кризисом.

“Национальные ведомства, по существу лучше, чем международный суд, могут определить то, что “послужит общественному интересу”, поскольку непосредственно знают свое общество и его потребности”, – говорится в постановлении суда.

Судьи обратили внимание на то, что пенсии и прочие выплаты были снижены с целью “стабилизации роста дефицита бюджета и обеспечения способности государства защитить наиболее уязвимые группы населения”.

Консерватор и премьер Андрюс Кубилюс прибегнул к   политике жесткой экономии, когда в 2009 году во время мирового кризиса литовская экономика сократилась почти на 15%.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 07 28 at 20:13

    Страсбургский суд Бог не обидел славоблудием.Это-если у вас “вырубили” электричество,не расстраивайтесь,ведь смотреть телевизор и работать на компьютере можно и при свечах.Примерно так.

  2. (87.255.31.71) Йонас пишет:
    2017 07 28 at 20:00

    Как красиво и издевательски звучит:

    “…. пенсии и прочие выплаты были снижены с целью “стабилизации роста дефицита бюджета и обеспечения способности государства защитить наиболее уязвимые группы населения”.

    Так что, “наиболее уязвимым группам населения” Литвы надо ещё и благодарить родное государство за такую защиту.






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