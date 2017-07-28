Сокращение пенсий не нарушило права человека – Страсбургский суд

Правительство Литвы под руководством консерваторов, которое во время кризиса ввела меры экономии, не нарушило прав человека, констатировал в четверг Страсбургский суд по правам человека.

Семь судей в Страсбурге отклонили жалобу бывшей сотрудницы Департамента по делам тюрем при МВД Литвы по поводу того, что ее имущество было отчуждено незаконно, поскольку государственная пенсия была снижена на 15%, и за это ей не была назначена компенсация.

В решении суда отмечается, что у литовских властей было право устанавливать меры борьбы с экономическим кризисом.

“Национальные ведомства, по существу лучше, чем международный суд, могут определить то, что “послужит общественному интересу”, поскольку непосредственно знают свое общество и его потребности”, – говорится в постановлении суда.

Судьи обратили внимание на то, что пенсии и прочие выплаты были снижены с целью “стабилизации роста дефицита бюджета и обеспечения способности государства защитить наиболее уязвимые группы населения”.

Консерватор и премьер Андрюс Кубилюс прибегнул к политике жесткой экономии, когда в 2009 году во время мирового кризиса литовская экономика сократилась почти на 15%.

BNS

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