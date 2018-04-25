Сократили часы работы пропускного пункта на границе с Россией

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Сокращено время работы контрольно-пропускного пункта «Рамонишкес — Пограничный» на литовско-российской границе, сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы.

С 25 марта он будет работать не круглосуточно, а всего 12 часов — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Летом работа пункта «Рамонишкес» будет начинаться на час позже — с 9:00 до 21:00.

Решение о сокращении часов работы КПП на границе с Россией было принято из-за уменьшения количества проезжающих людей за пять лет. Если в 2013 году в течение года границу пересекли более 181 тысячи человек, то в 2018-м их было всего 43 тысячи.

Движение транспорта также сократилось вдвое. В 2013 году в пункте «Рамонишкес» проверили 62 тысячи машин, в 2018-м- всего 30 тысяч.

Интенсивность движения также зависела от времени суток. Например, ночью пограничники могли проверить только двух-четырех человек.

По согласованию литовской и российской сторон пункт «Рамонишкес — Пограничный» изменит свою работу с понедельника. Остальные КПП на границе с Россией продолжат работать круглосуточно.