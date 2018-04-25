Сократилось употребление алкоголя

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По данным Государственной налоговой инспекции, в 2018 году в Литве снижение реализации легального алкоголя составило 12%. За 9 месяцев этого года больше всего — на 60% — упали продажи крепленого вина, меньше всего — пива — на 8,5%. По словам президента Альянса легального бизнеса Ромаса Апульскиса, эта тенденция не новая — продажи алкоголя постепенно снижаются уже на протяжении 10 лет и с 2008 года сократились на 40%.

Стабильное снижение употребления предопределяют культурные перемены и демография.

«Жители Литвы все больше общаются с жителями Западной Европы, растет новое поколение, которое в сущности уже другое, предпочитает гастрономические ощущения, а не опьянение до потери памяти. По этой причине даже повышение акцизов и непропорциональное налогообложение вина не помешали культуре вина прийти в Литву. Жаль, что последнее повышение акциза в наибольшей степени было направлено на вина, и их продажи в этом году падают уже на 15%», — сказал Р. Апульскис.

Другой критический фактор, по словам Р. Апульскиса, — демография, последовательное сокращение числа жителей. «Литву покидают зрелые, трудоспособные люди, поэтому это не может не отразиться на рынке алкоголя — он с каждым годом уменьшается. Вот, к примеру, рынок крепких напитков за 10 лет снизился на 39%, пива — на 29%, а крепленого вина — на 86%», — сказал глава организации.

В 2008 году в Литве было употреблено 43,6 млн литров чистого алкоголя, а в этом году эта цифра достигает всего 27 млн литров.

Исследование Литовского института свободного рынка показало, что «теневая» торговля алкоголем, которая снижалась в течение 4 лет, в 2017 году выросла на 2% и в прошлом году достигла 24%. По словам Р. Апульскиса, было бы наивно надеяться, что запрет рекламы алкоголя, увеличение возрастного ценза и ограничение времени торговли не ухудшат ситуацию в 2018 году.

Инф. «ЛК».