Солсбери назвали лучшим местом для жизни в Британии

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Газета The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году. Самым привлекательным для жизни стал Солсбери.

Город, ставший известным из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, привлек внимание членов жюри «истинным духом коллективизма», который проявился особенно ярко после истории с отравлением.

Отмечается, что Солсбери и без того является «очень привлекательным и гостеприимным городком». Здесь расположен «удивительный Девы Марии собор 13 века, находятся лучшие школы на юго-западе страны и потрясающий рынок».

Газета также назвала самые привлекательные места для проживания в регионах страны. В Лондоне им стал район Собачий остров «благодаря виду на реку, отличному транспортному сообщению и относительно недорогим ценам на недвижимость». Отмечены также города Йорк на севере Англии, Данди в Шотландии, Крикхауэлл в Уэльсе, Холивуд в Северной Ирландии и другие.

korrespondent.net