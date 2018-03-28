Об открытии в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике траурной книги
28 марта 2018 года в Российской Федерации объявлен днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.
В Посольстве (ул. Латвю, 53) будет открыта книга соболезнований 28 марта в период с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Посольство Российской Федерации в Литовской Республике
Метки: Литва
Соболезную родным и близким погибших в торговом центре Кемерово. Ужасная трагедия, причина которой – разгильдяйство. Ответственны все, кто недобросовестно делает свою работу. Не только в том торговом центре и не только в Кемерово. Когда же мы научимся заботиться друг о друге?