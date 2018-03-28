  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.03.28 Текущий номер: N12 (1204) 22 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Сообщение пресс-службы Посольства России в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 27, 16:29   |   1 комментарий

Об открытии в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике траурной книги

28 марта 2018 года в Российской Федерации объявлен днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.

В Посольстве (ул. Латвю, 53) будет открыта книга соболезнований 28 марта в период с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

 

Посольство Российской Федерации в Литовской Республике

 

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. Я says:
    2018-03-28 at 11:32

    Соболезную родным и близким погибших в торговом центре Кемерово. Ужасная трагедия, причина которой – разгильдяйство. Ответственны все, кто недобросовестно делает свою работу. Не только в том торговом центре и не только в Кемерово. Когда же мы научимся заботиться друг о друге?






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿