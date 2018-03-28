Сообщение пресс-службы Посольства России в Литве

Об открытии в Посольстве Российской Федерации в Литовской Республике траурной книги

28 марта 2018 года в Российской Федерации объявлен днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.

В Посольстве (ул. Латвю, 53) будет открыта книга соболезнований 28 марта в период с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Посольство Российской Федерации в Литовской Республике

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