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В Москве с 31 октября по 1 ноября проходил VI Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Почти 700 делегатов из более чем 98 стран мира, в том числе представители из Литвы, собрались на двухдневное мероприятие, чтобы подвести итоги проделанному, обозначить перспективы дальнейшего взаимодействия.

Центр международной торговли на время проведения конгресса превратился в большую площадку для общения, дискуссий, встреч с возможностью, в первую очередь, быть услышанными. Конгресс проводится раз в три года, поэтому не так часто у соотечественников выпадает возможность встретиться в рамках такого крупного мероприятия. Тема нынешнего конгресса «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи» как нельзя более точно выразила современные тенденции, происходящие в мире, в частности в самой России, и то, как непростая политическая ситуация отразилась на русских, живущих вне своей исторической Родины.

Чем живут русские общины

Сегодня русская диаспора является не только одной из самых крупных в мире, но и одной из самых разделенных. За пределами России проживает около 30 миллионов носителей русского языка, причем в разных уголках ближнего и дальнего зарубежья. Открывая конгресс, председатель правительственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что Россия придает большое значение таким масштабным слетам, позволяющим лучше понять, чем живут сегодня российские общины в других странах.

Говоря о сегодняшней ситуации в мире, С. Лавров отметил, что проблем не убавилось. «На Россию оказывается мощнейшее давление. Инструменты различные: от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование».

По его словам, устроители этих провокаций терпят фиаско. «Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями», – сказал глава российской дипломатии.

Сергей Лавров также затронул тему, связанную с поддержкой стремления зарубежных соотечественников сохранить российскую идентичность. На его взгляд, это особенно важно в тех государствах, где русский язык и российское образование подвергаются гонениям, где переписывают историю, активно насаждают русофобию.

Он еще раз напомнил, что защита законных прав и интересов российских соотечественников остается безусловным приоритетом российского руководства, закрепленным в утвержденной президентом России Владимиром Путиным Концепции внешней политики России.

В ходе первого дня работы конгресса перед его участниками выступили председатель Государственной Думы Петр Толстой, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, министр просвещения РФ Ольга Васильева, митрополит Иларион и другие известные политики, представители масс-медиа, члены координационных советов соотечественников за рубежом.

Петр Толстой говорил о том, что в России всегда помнят о соотечественниках, знают о волнующих их проблемах. Поддержка русской диаспоры – это большая сложная работа, которой в России будут и впредь системно заниматься. Кроме того, он говорил о решении давно назревшей проблемы упрощения получения российского гражданства. По его словам, за минувших три года в три раза выросло число желающих стать гражданами России.

Русский мир, по словам П. Толстого, – это мир людей, верящих в Россию, ее возрождение, людей, которые любят и хранят русскую культуру и русский язык. «Наша главная цель – повысить интерес соотечественников к жизни современной России, ее истории, сохранить национальную идентичность, русский язык и культуру».

Митрополит Волоколамский Иларион обратился к участникам конгресса от имени Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, отметив, что на каком бы континенте и в какой бы стране ни оказались выходцы из России, с ними рядом была Православная церковь. В условиях «русского исхода» Церковь стала консолидирующим началом для соотечественников на чужбине.

«Как раньше, так и сейчас Русская православная церковь не делит своих чад ни по политическим, ни по экономическим, ни по каким-либо другим критериям, но продолжает объединять людей вокруг вечных евангельских идеалов поверх временных различий», – сказал митрополит.

«Мы нужны России не меньше, чем Россия нужна нам»

Выступающие в пленарных дискуссиях неоднократно подчеркивали тот ценностный вклад, который вносят русские общины за рубежом в расширение пространства русского языка. Своим взглядом на русскую диаспору зарубежья, ее значимость для современной России поделился с участниками конгресса глава Франко-Российского альянса князь Александр Трубецкой.

По его словам, основой поступательного развития России служила русская духовность и культура, но события столетней давности нанесли духовной культуре, следственно, и самой России очень тяжелый и трагический удар – произошло «столкновение России с интернационалом» – так писал А. Куприн.

«Часть России была разбросана по всей нашей Вселенной, и многие стали носителями и хранителями той части культуры и духовности, которая преследовалась на Родине и была вследствие этого утрачена. К этой диаспоре потоков первой волны присоединились и новые потоки, которые сегодня привносят неоценимый вклад, особенно в распространение русского языка», – отметил князь Трубецкой.

По его мнению, его иногда коробит слово «соотечественники», которым сегодня «принято всех нас называть». «Под этим трафаретом «соотечественники» нас иногда воспринимают как других русских. Это неправильно», – подчеркнул он.

Сегодня у России есть исторический шанс – выйти на новый уровень развития. «И для этого наследие Белой эмиграции не должно оставаться уделом узкой группы специалистов. Его необходимо на государственном уровне не только тщательно изучать, сохранять, но и включать в повседневную жизнь современной России. Это национальное достояние. Это включает необходимость привлечения соотечественников в конкретную работу в политических, общественных, экономических начинаниях на пользу России. Нас не должны ограничивать ролью «наивных полезных людей». Мы стоим гораздо больше. Мы нужны России не меньше, чем Россия нужна нам», – заявил А. Трубецкой.

«В нашем неспокойном мире Россия как никогда ранее находится в большой опасности, – считает он. — Мы все принадлежим Русскому миру и Русской цивилизации. Мы русские в широком смысле этого слова. Мы должны собирать наши силы против тех, кто нападает на Россию, бороться против русофобии. Против тех, кто угрожает нашему единству, единству нашей Церкви. Живя в разных странах всего мира, мы являемся посланниками России в полном сознании этой священной миссии. Это наш долг и наша ответственность. Чтобы показать нашу моральную и духовную силу, мы должны всегда проходить через осмысление жутких периодов нашей истории. Осмысление – это, по-моему, общее покаяние перед Родиной-Россией за все ужасы, которые постигли ее в течение XX века. Так мы будем сильнее», – заключил представитель первой волны русской эмиграции.

Новая миграционная политика

В этот же день участников конгресса приветствовал президент России Владимир Путин. Это стало главным событием не только в связи со сразу возросшей статусностью самого конгресса, но и в связи с теми заявлениями, которые соотечественники услышали из уст российского президента.

В. Путин сразу определил понятие огромного Русского мира, «который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному или религиозному признаку. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, культуры, русской истории».

Выражая признательность соотечественникам за сопричастность к жизни России, за неизменную поддержку и солидарность, он подчеркнул особую важность всего этого сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую зависит будущее России и других государств. Ситуация в мире непростая. Увеличиваются напряженность и непредсказуемость. Подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами.

«В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается», – отметил В. Путин.

В этой связи он заверил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы.

Буквально перед началом конгресса президент России подписал новую редакцию Концепции государственной миграционной политики, направленную в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.

Об этом он сообщил в ходе своего выступления, подчеркнув, что «многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты». Он также пообещал, что будет продолжено совершенствование Программы добровольного переселения соотечественников в Россию. За время действия программы – а ей в этом году исполнилось 12 лет – в 66 субъектов Российской Федерации переехало около восьмисот тысяч человек.

В заключение В. Путин подчеркнул: «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вы были успешны, благополучны и счастливы, разумеется. И в какой бы стране вы ни находились, всегда готовы оказать вам посильную поддержку».

За сохранение русской идентичности

Во второй день работы конгресса острые дискуссии продолжились в рамках работы пяти тематических секций: «Защита прав и законных интересов соотечественников», «Сохранение русской идентичности: поддержка русскоязычного образования», «Роль молодежи в консолидации общины», «СМИ Русского зарубежья в современном мире», «Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественники».

Следует отметить, что в нынешнем конгрессе приняло участие большое количество молодежи. Сегодня основная задача для молодых соотечественников — чтобы они были не только достойными гражданами своей страны проживания, но и сохраняли любовь к родному языку и культуре, чувствовали свою сопричастность тому, что происходит на их исторической Родине. Сейчас в России стартовало несколько пилотных проектов, которые помогут молодежи воочию увидеть, чем живет нынешняя Россия.

Затем участники форума приняли итоговый документ – резолюцию конгресса, в которой, в частности, была выражена поддержка государственной политике России, направленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации российской зарубежной общины, сохранение российского этнокультурного пространства за рубежом. (Полный текст резолюции на сайте) http://vksrs.com/publications/rezolyutsiya-vi-vsemirnogo-kongressa-rossiyskikh-sootechestvennikov-prozhivayushchikh-za-rubezhom/ . По традиции самая приятная миссия, а именно – церемония награждения соотечественников проходит под занавес конгресса. Почетным знаком соотечественника и почетными дипломами правительственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом были отмечены самые достойные. Впрочем, на конгрессе случайных людей не бывает – сюда приезжают лучшие представители русского зарубежья.

Надежда ГРИХАЧЕВА