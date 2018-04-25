Соперники известны. Ждем февраля

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала между собой сыграют следующие команды: «Шальке» — «Манчестер Сити», «Атлетико» — «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ», «Тоттенхэм» — «Боруссия», «Лион» — «Барселона», «Рома» — «Порту», «Аякс» — «Реал» и «Ливерпуль» — «Бавария».

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля 2019 года. Ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Победители своих квартетов на групповом этапе сыграют первые матчи плей-офф в гостях. Начиная с 1/8 финала, в Лиге чемпионов впервые в истории будет использоваться система VAR. Финал турнира пройдет 1 июня 2019 года на стадионе «Метрополитано», домашней арене мадридского «Атлетико».

Во время жеребьевки 16 команд, прошедших в плей-офф, были разделены на две корзины. В одну попали победители группового турнира, а в другую — команды, занявшие вторые места. В первой корзине оказались «Бавария», «Барселона», «Боруссия», «Манчестер Сити», «Порту», «ПСЖ», «Реал» и «Ювентус». Вторую составили «Атлетико», «Аякс», «Ливерпуль», «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Тоттенхэм» и «Шальке».

Согласно регламенту Лиги чемпионов, в 1/8 финала турнира не могли встретиться команды, игравшие друг с другом на групповом этапе. Также по разным парам разводились клубы, представляющие одну страну.

1/16 финала Лиги Европы составили следующие команды: «Зенит» — «Фенербахче», «Краснодар» — «Байер Леверкузен», «Виктория» — «Динамо» Загреб, «Брюгге» — «Зальцбург», «Рапид» — «Интер», «Славия» — «Генк», «Мальме» — «Челси», «Шахтер» — «Айнтрахт», «Селтик» — «Валенсия», «Цюрих» — «Наполи», «Ренн» — «Бетис», «Олимпиакос» — «Динамо» Киев, «Спортинг» — «Вильярреал», БАТЭ — «Арсенал», «Лацио» — «Севилья» и «Галатасарай» — «Бенфика».

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 12 и 14 февраля, а ответные — 20 и 21 февраля 2019 года. «Зенит» сыграет первый матч на выезде в Стамбуле 12 февраля, а «Краснодар» в первой игре на домашнем стадионе примет «Байер» — встреча состоится 14 февраля. Ответные игры российские команды проведут 21 февраля. Финал ЛЕ состоится 29 мая 2019 года на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Согласно регламенту Лиги Европы, участники плей-офф были разделены на две корзины. В первую попали победители групп, а также четыре лучших команды из числа тех, что заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Во вторую корзину попали остальные клубы, занявшие второе место в группе ЛЕ, и оставшиеся четыре клуба, попавшие в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

Между собой в 1/16 финала не могли встретиться команды, игравшие друг с другом на групповом этапе, а также клубы, представляющие одну страну. Также в ходе жеребьевки разводились по разным парам команды из России и Украины.

Информация «ЛК»