Сорос: ЕС может повторить судьбу Советского Союза

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Известный финансист и общественный деятель Джордж Сорос считает, что Евросоюз может повторить судьбу Советского Союза в 1991 году, если руководство европейских стран и сами граждане ЕС «не проснутся» и не защитят ценности ЕС, на которых он был изначально основан, сообщает Kommersant.

По мнению Сороса, Евросоюз в настоящее время переживает «революционный момент», однако ни политики, ни граждане этого не понимают. Он считает, что важнейшим моментом могут стать майские выборы в Европарламент, на которых могут сильно упрочить свои «антиевропейские силы».

Сорос объясняет такую ситуацию устаревшей партийной системой, которая преобладает в большинстве европейских стран, а также нехватку юридических инструментов для «укрепления дисциплины» по отношению к тем странам, которые нарушают принципы, на которых был основан ЕС.

Говоря о необходимости реформирования партийных систем, миллиардер приводит в пример Германию, где рост популярности правой Альтернативы для Германии стал сюрпризом для правящей ХДС/ХСС, и Великобританию, где противоречия внутри как консерваторов, так и лейбористов привели к нынешней ситуации вокруг Брексита.

Сорос считает нынешнее руководство ЕС похожим на советское Политбюро в момент распада СССР, «продолжающее выпускать указы так, как будто они еще являются актуальными». В связи с этим финансист призвал «защитить Европу от врагов — как внутренних, так и внешних, — признав размах угрозы, который они представляют». Кроме того, Сорос считает, что необходимо «пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать его на защиту ценностей ЕС». В противном случае «мечта о единой Европе может стать кошмаром XXI столетия».

korrespondent.net