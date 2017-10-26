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Состоится подписание договора о покупке норвежских ЗРК средней дальности NASAMS для ВС Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 26, 11:00   |   Комментариев: 0

В Минобороны Литвы в четверг состоится подписание договора о покупке норвежских передвижных зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS для литовских Вооруженных сил (ВС).

Договор подпишут командующий ВВС Литвы Дайнюс Гузас и исполнительный вице-президент норвежского предприятия Kongsberg Четил Рейтен Мюхра.

В проекте госбюджета намечено, что в течение трех ближайших лет на приобретение и модернизацию систем ПВО средней дальности в общей сложности будет выделено 122 млн. 379 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что ВС должны быть обеспечены этими ЗРК до 2020 года.

ПВО – одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только ЗРК ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров.

Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.

Чтобы наилучшим образом обеспечить охрану воздушного пространства, на третьем этапе странам Балтии нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких, как ракеты Patriot. Оборонные чиновники рассматривают возможность, чтобы воздушное пространство Литвы могли покрывать системы Patriot, которые планирует купить Польша.

BNS

Метки: 

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