Сотни американских СМИ сплотились против «антижурналистских» нападок Трампа

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Сотни американских и некоторые зарубежные СМИ поддержали коллективную акцию против «антижурналистских» выступлений президента США Дональда Трампа. Ведущие издания большинства штатов опубликовали в четверг редакционные статьи, осуждающие нападки на свободную прессу.

«Президент Соединенных Штатов создал мантру о том, что представители СМИ, не выражающие оголтелую поддержку нынешней администрации, являются «врагами народа», — говорится в статье газеты Boston Globe , выступившей инициатором акции.

Постоянные нападки на прессу имеют серьезные последствия, пишет газета, подкрепляя опасения данными опросов. Они показывают, что более четверти американцев признают за президентом право закрывать новостные издания за «плохое поведение», а среди республиканцев такое мнение разделяют 43 процента опрошенных.

13 процентов всех респондентов и 23% республиканцев считают, что Трамп должен закрыть CNN, Washington Post и New York Times. С тем, что СМИ являются врагами американского народа, согласны 29 процентов опрошенных и 48% сторонников республиканской партии.

При этом сам Трамп за полтора года президентства сделал 4229 ложных и недостоверных заявлений, подсчитала Washington Post, на которую ссылается бостонская газета. По словам редактора Boston Globe Марджори Причард, акцию в защиту свободы прессы обещали поддержать около 350 новостных организаций, сообщает АР .

Редакционные статьи в поддержку журналистики выпустили New York Times , Daily Herald и многие другие издания. К акции также присоединилась британская Guardian .

Wall Street Journal не стал поддерживать призыв бостонцев, отметив в колонке, что Трамп имеет такое же право на свободу слова, как и его противники.

NEWSru.com